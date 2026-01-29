TMW Nesta Elphege alle visite mediche col Parma: è il terzo rinforzo invernale per Cuesta

Prima uscita in maglia gialloblù per Nesta Elphege, attaccante classe 2001 proveniente dal Grenoble, in Ligue 2 francese, e nuovo arrivo per l'attacco del Parma: il francese è stato individuato dalla dirigenza crociata per sostituire Djuric nel ruolo di vice-Pellegrino. Già nella serata di ieri l'attaccante è arrivato in città e questa mattina ha sostenuto le visite mediche di rito.

Adesso non si aspetta altro che la firma sul contratto e il Parma avrà un nuovo rinforzo per il proprio reparto offensivo. Nella stagione 2025/2026 ha accumulato circa 17 presenze in campionato, segnando 4 gol e fornendo 3 assist: si tratta della classica punta fisica, efficace in transizioni e su cross dalle fasce, anche se non particolarmente veloce o tecnico in spazi stretti.