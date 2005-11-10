Cagliari, riecco Mendy. Le ultime sugli infortunati verso il Como: da Mina a Fadera
Daniele Najjar
Nuova tappa di avvicinamento al match contro il Como per il Cagliari di Fabio Pisacane, che prepara i suoi alla sfida valida per l'anticipo della 12ª giornata del campionato di Serie A, in programma sabato 21 novembre alle ore 15. Questa mattina, come reso noto dal club sardo, agli ordini del tecnico e del suo staff, la seduta è iniziata con dei lavori di attivazione, a seguire esercitazioni dedicate alla tattica.
Le ultime sugli infortunati del Cagliari in vista del Como
In attesa dei nazionali Joseph Liteta, Juan Rodríguez e Yukinari Sugawara, ha lavorato regolarmente con i compagni Paul Mendy, rientrato in Sardegna dopo gli impegni con il suo Senegal in questa sosta.
Hanno lavorato con il resto del gruppo anche Adam Obert e Alieu Fadera: entrambi dunque sono a disposizione dell'allenatore per la prossima gara contro la squadra di Fabregas. Lavoro parziale con la squadra per Yerry Mina: il tecnico deve ancora attendere per riavere il difensore colombiano a pieno regime, ma il centrale viaggia verso il rientro, visto che anche ieri ha lavorato parzialmente in gruppo. Lavoro personalizzato invece per Harry Winks e Alen Sherri. Domani, giovedì 19 novembre, nuovo allenamento al CRAI Sport Center per il Cagliari fissato al mattino.