Stanno facendo parecchio rumore le parole di Antonio Conte in merito al cerchio che "prima o poi dovrà chiudersi", in riferimento ad un futuro ritorno alla Juventus. Il tecnico, attualmente senza squadra, ha rilasciato una intervista a Cronache di Spogliatoio nel corso della quale ha parlato apertamente di quando questo scenario potrebbe effettivamente verificarsi. Conte ha raccontato in particolare che ancora oggi molti tifosi della Juventus lo fermano per strada chiedendogli di tornare alla guida della loro squadra del cuore: "Tante volte incontro dei tifosi juventini che mi chiedono: «Quando torni?»", ha raccontato l'ex ct della Nazionale. E poi, ha spiegato: "La risposta è che tornerò quando ci sarà l'opportunità, quando si incroceranno alcune situazioni...". Conte ha anche aggiunto: "So che non sarà semplice, anche se penso che prima o poi il cerchio si dovrà chiudere".

Il centrocampista della Juventus, Weston McKennie, torna a parlare e lo fa per chiarire la propria posizione sul futuro in bianconero, pochi giorni dopo in cui sono circolate in Italia delle sue dichiarazioni che sembravano ipotizzare un'apertura al Manchester United, dove si è accasato il suo ormai ex commissario tecnico Mauricio Pochettino. Queste sono state le parole di McKennie sul suo futuro, raccolte dall'emittente statunitense 90WCPO dopo la gara vinta dagli Stati Uniti nella notte italiana, contro Haiti (per 2-0): "Sono felice alla Juventus e sono felice di restare. È per questo che ho rinnovato il contratto e non vedo l'ora di trascorrere molti altri anni qui", ha detto. Poi ancora, McKennie ha aggiunto: "Sono un giocatore della Juventus e c'è stato un fraintendimento su quello che ho detto, con le traduzioni e tutto il resto, che ovviamente mi si sono ritorte contro. Non so perché, immagino che qualcosa sia andato perso nella traduzione".

Tre mesi di squalifica e 10mila euro di ammenda, questa è stata la decisione del giudice sportivo - comunicata quest'oggi - dopo la gara tra Salernitana e Bari dello scorso 4 ottobre: il destinatario della squalifica è stato l'ex trainer granata Serse Cosmi, reo di aver appellato un giocatore dei galletti "zingaro" (il calciatore in questione è Butic). Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta dell'allenatore, che ha voluto esprimere il suo pensiero dopo la notifica del provvedimento: "Prendo atto del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo in ordine alla partita Salernitana-Bari del 4 ottobre 2026. Accetto la decisione, pur non condividendola. Non è il momento delle polemiche, però è il momento di ricordare chi sono. Sono stato un insegnante, un istruttore e poi un allenatore. Ho passato la mia vita sui campi, nelle scuole calcio, nei settori giovanili, accanto a ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte del mondo, anche da terre meno fortunate, da situazioni difficili. Li ho accolti, li ho allenati, li ho aiutati a crescere. Non solo come calciatori, ma come persone. Per me ogni ragazzo è sempre stato prima di tutto un ragazzo, senza mai distinzioni di provenienza, di colore, di nazionalità, di origine etnica, di religione. Chi mi ha conosciuto davvero, chi è stato allenato da me, chi ha condiviso con me uno spogliatoio, un campo di periferia lo sa bene. Questa è la mia storia familiare, personale e professionale. Ed è una storia che non può essere cancellata né ridotta a un singolo episodio che ritengo non connotato da intenti discriminatori, per quanto censurato dalla giustizia sportiva. Provo amarezza, perché una frase che io, per come sono fatto, non ritengo offensiva, ingiuriosa e né tantomeno razzista, è stata interpretata come tale. Desidero esprimere il mio dispiacere anche per la società per la quale sono tuttora contrattualizzato e che rappresentavo in panchina in quel frangente. Ringrazio tutti coloro che in queste ore mi stanno manifestando vicinanza e stima, in particolare i tanti ragazzi da me allenati in oltre trent'anni di carriera. Resto fiducioso nella giustizia sportiva e nei valori autentici dello sport, che sono quelli dell'inclusione, dell'educazione e del rispetto".

Nella serata odierna a Bruxelles, alla presenza di una delegazione della Juventus composta dal Presidente Gianluca Ferrero e dal Chief Club Affairs Officer Giorgio Chiellini, si è tenuta l'inaugurazione Juventus Official Fan Club Unione Europea. Le parole dello stesso Chiellini su Nazionale e Yildiz: Ho visto ovviamente le ultime partite e penso che sia partito un processo che è andato anche più velocemente del previsto, perché dopo la prima sconfitta a Roma si è vista una crescita importante. Non è facile reggere due partite di questo livello a distanza di così pochi giorni. Credo sia positivo e la luce si vede. È ancora un percorso che non è semplice e ci vorranno pazienza, tanta forza e volontà. Credo però che l’obbligo da parte di tutti noi addetti ai lavori, voi compresi, sia quello di supportare e sostenere questa ripartenza e le persone che la stanno portando avanti. l ritorno di Yildiz può aiutare la Juventus? Kenan può sempre aiutare, sta meglio. Kenan sta recuperando, però ci vuole un po’ di tempo. È un giocatore che può farci fare la differenza"