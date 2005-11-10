Tresoldi-show, tutti in fila per il talento italo-tedesco. Ma il Bruges frena: "Non ha prezzo"

Il mercato invernale è ancora lontano, ma il futuro di Nicolò Tresoldi è già al centro dell'attenzione. L’attaccante del Bruges, 22 anni, è diventato uno dei profili più seguiti del continente grazie a un rendimento straordinario, tanto da attirare l’interesse delle principali potenze europee.

Nonostante il club belga non abbia intenzione di cederlo a gennaio nemmeno di fronte a un’offerta fuori mercato, la lista delle pretendenti continua ad allungarsi. Secondo quanto riportato da Het Nieuwsblad, Bayern Monaco, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Aston Villa, Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen hanno già mandato osservatori allo Jan Breydel.

Anche Arsenal e Barcellona seguono con attenzione la situazione, mentre in estate il Manchester United aveva considerato un possibile investimento e la Roma si era spinta fino a offrire 35 milioni di euro, cifra però ritenuta bassa. La sua valutazione è inevitabilmente cresciuta e il messaggio della dirigenza è chiaro: "Non c’è un prezzo per Nicolò, e non ce ne sarà nemmeno in futuro". Una presa di posizione che conferma la volontà del Bruges di trattenere il proprio talento anche davanti alle offerte dei grandi club e magari di cederlo in estate, a una cifra superiore rispetto ai 40 milioni incassati per Tzolis.

A confermare il crescente interesse è anche la presenza di diversi emissari della Premier League nell’ultima sfida contro lo STVV. Chelsea, Manchester City, Arsenal, Tottenham e Newcastle erano infatti sugli spalti per osservare da vicino Tresoldi, che ha ripagato le attenzioni con una tripletta (un'altra dopo quella straordinaria a San Siro contro l'Inter). Il centravanti italo-tedesco, legato al Club Brugge fino al 2029, è ormai nel radar di quasi tutte le big europee: per strapparlo al club belga servirà però un investimento molto importante.