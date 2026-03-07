Lecce-Cremonese, i convocati di Di Francesco: Gandelman ce la fa, fuori in quattro
Il Lecce si prepara in vista della fondamentale sfida del Via Del Mare, contro la Cremonese, prevista domani alle 12.30. Nella lista dei convocati diramata dal tecnico Eusebio Di Francesco, sono assenti Berisha, Gaspar, Camarda e Gorter. Presente invece Gandelman, che ieri non era al meglio, ma che evidentemente ha recuperato in pieno.
Questa la lista dei convocati:
Portieri: Falcone, Früchtl, Samooja.
Difensori: Gallo, Jean, Ndaba, Pérez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga.
Centrocampisti: Coulibaly, Fofana, Gandelman, Helgason, Marchwiński, Ngom, Ramadani, Sala.
Attaccanti: Banda, Cheddira, N’Dri, Pierotti, Sottil, Stulić.
