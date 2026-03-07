La Juve preme, ma il Pisa risponde senza sfigurare: al 45' è ancora 0-0 tra le mura dello Stadium

Juventus e Pisa vanno all’intervallo sullo 0-0 dopo un primo tempo combattuto allo Stadium. La squadra di Luciano Spalletti prova a prendere in mano il gioco soprattutto con il possesso palla e con le iniziative degli esterni, ma fatica a trovare il guizzo decisivo negli ultimi metri. La compagine di Oscar Hiljemark risponde con ordine e compattezza difensiva, riuscendo anche a creare qualche occasione pericolosa nelle ripartenze.

L’avvio di gara è piuttosto equilibrato, con il Pisa che si rende subito pericoloso al 5’ con il colpo di testa di Moreo su cross di Angori, respinto da Perin. La Juventus cresce con il passare dei minuti e costruisce le occasioni migliori soprattutto con Conceicao e Yildiz. Al 17’ il portoghese rientra sul sinistro e calcia verso la porta trovando la risposta di Nicolas, mentre poco prima il fantasista turco aveva provato la conclusione a giro dal limite costringendo la difesa toscana a rifugiarsi in calcio d’angolo. Al 20’ arriva un’altra opportunità per i bianconeri: McKennie avvia la ripartenza e Yildiz serve David in verticale, ma la conclusione del canadese viene murata da Caracciolo.

Nel finale di tempo la Juventus continua a spingere alla ricerca del vantaggio. Al 31’ Cambiaso pennella un cross morbido per David che colpisce di testa mandando alto sopra la traversa, mentre al 23’ Thuram prova la conclusione potente dal limite trovando però la presa sicura di Nicolas. Il Pisa prova a gestire il possesso e a ripartire quando possibile, ma senza riuscire a creare altre vere occasioni. L’unico cartellino giallo della prima frazione arriva al 39’, quando Marin viene ammonito per un intervento falloso su Yildiz. Dopo un minuto di recupero, le squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

