Live TMW Atalanta, Zalewski: "Due punti persi vista la classifica. Bayern? Noi siamo pronti"

Zalewski, calciatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Udinese nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore nerazzurro presso lo stadio di Bergamo.

20:55 - Comincia la conferenza stampa

Due punti persi o uno guadagnato?

"In classifica sono due persi. Sapevamo che affrontavamo una squadra difficile e che giocava di ripartenza. Tuttavia per come si era messa la partita è uno guadagnato".

Quanto si sente la fatica del triplo impegno e che gara si aspetta martedì?

"Sicuramente c'è stanchezza, ma tutti si sentono parte di questo gruppo e tutti riescono ad esprimere il proprio valore in campo. Da domani in allenamento penseremo alla gara di martedì che sarà fondamentale".

Come si è trovato con il modulo a due punti?

"Era un momento della partita dove bisognava spingere. Ho già giocato in quel ruolo e siamo improntati ovviamente ad attaccare per vincere".

Giusto dire che le manca il goal?

"Dare il massimo in ogni gara è fondamentale e sono contento per quello che sto facendo anche dal punto di vista difensivo. Anche sulla trequarti possiamo dare un grande contributo e miglioraremo gara dopo gara, ma sono contento del percorso che sto facendo".

21:01 - Termina la conferenza di Zalewski