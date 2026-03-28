Fagioli e la mancata convocazione. Tuttosport: "Nessuna sorpresa, ora tifo Italia"

La stagione di Nicolò Fagioli ha ritrovato continuità e prestazioni, soprattutto dopo il passaggio alla Fiorentina che gli ha permesso di rimettersi in mostra. Eppure, nonostante i segnali positivi e una crescita evidente, il centrocampista non è stato inserito da Rino Gattuso tra i convocati per i playoff di qualificazione al Mondiale 2026, una scelta che ha acceso il dibattito ma che lo stesso giocatore ha accolto senza polemiche.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fagioli ha spiegato la sua posizione con lucidità: "Sinceramente non mi aspettavo la chiamata in Nazionale". Nessuna recriminazione, dunque, ma la consapevolezza di un contesto competitivo e spesso discusso: "C’è stata tanta polemica, ma sarebbe stato uguale anche al contrario: funziona così in Italia". Parole che fotografano un clima sempre acceso attorno alle scelte della Nazionale.

Il centrocampista ha poi rivolto lo sguardo agli Azzurri, attesi dalla sfida contro la Bosnia Erzegovina, sottolineando le difficoltà del confronto: "È un avversario tosto, ormai non esistono più partite facili". Un messaggio chiaro, tra realismo e supporto, con Fagioli che si mette dalla parte del tifoso in attesa di nuove occasioni per tornare protagonista anche in azzurro.