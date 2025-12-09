Roma Femminile, testa alla Champions: le convocate di Rossettini per la sfida al Chelsea

Vigilia di gara per la Roma Femminile, che domani affronterà il Chelsea, nella fase di campionato della UEFA Women's Champions League (CLICCA QUI per il programma completo del turno): ultima trasferta di questa fase per le giallorosse, che scenderanno in campo allo 'Stamford Bridge'. Il fischio di inizio del confronto è previsto per le 21:00.

Capitoline già in volo per l'Inghilterra, come si nota dai profili social della società, con il tecnico Luca Rossettini che dopo il match di domenica contro la Juventus aveva parlato in generale anche della competizione europea, ai canali ufficiali del club: "Da cosa deve ripartire la Roma oggi? Dalla voglia di saper soffrire, dall'aiuto reciproco che le ragazze si sono date nel secondo tempo, da alcune prestazioni veramente importanti che trascinano il gruppo. Ripartiamo da questo: dal punto di oggi, ma anche dalle esperienze e dalle note liete che ho visto in campo".

Non ci sono sostanziali novità circa la rosa a disposizione del trainer, che di fatto presenta il gruppo ormai stabile delle ultime settimane tra Coppe e campionato.

Di seguito, l'elenco completo delle convocate:

PORTIERI: Baldi, Lukasova, Soggiu;

DIFENSORI: Bergamaschi, Di Guglielmo, Heatley, Oladipo;

CENTROCAMPISTE: Dragoni, Galli, Giugliano, Greggi, Kuhl, Pandini, Rieke, Thogersen, Valdezate;

ATTACCANTI: Babajide, Corelli, Pante, Pilgrim, Ventriglia, Viens.