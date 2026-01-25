Dalla Spagna: in estate Gila andrà al Milan per 20 milioni. Al Real il 50% del ricavato della Lazio

Mario Gila, difensore centrale classe 2000 attualmente in forza alla Lazio, è finito con decisione nel mirino del Milan in vista della prossima stagione. Il club rossonero, intenzionato a rinforzare il reparto arretrato, sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 20 milioni di euro per convincere la società di Claudio Lotito a lasciar partire il giocatore.

A riportarlo è il quotidiano spagnolo AS, secondo cui i contatti tra le due società sarebbero già in corso e le parti starebbero lavorando per definire i dettagli dell’operazione, con l’obiettivo di arrivare a un’intesa definitiva nei prossimi mesi. Lo stesso quotidiano sottolinea inoltre un aspetto importante dell’affare: il 50% dell’incasso derivante dalla cessione di Gila spetterà al Real Madrid, club in cui il difensore è cresciuto e che ha mantenuto una percentuale significativa sulla futura rivendita del cartellino.

Nel frattempo, in casa Lazio a tenere banco è l'affaire Romagnoli. Il calciatore sembrava ad un passo dalla cessione all'Al Sadd di Mancini, tanto che ieri lui aveva salutato tutti i tifosi presenti al Via Del Mare dopo la gara pareggiata 0-0 contro il Lecce. Oggi, tuttavia, la società biancoceleste ha smentito la cessione attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club (QUI la news).