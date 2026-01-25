Live TMW Sassuolo, Grosso: "Tre punti importanti, una vittoria che ci serviva"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

14.40 - Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, parla in conferenza stampa per commentare la vittoria odierna sulla Cremonese. Le sue parole in diretta.

15.15 - Inizia la conferenza.

Conta il risultato oggi più della prestazione?

"Questa era una partita importante in cui conta riuscire a prendere quello che ti serve però per riuscirci conta la prestazione e sono contento della prestazione dei ragazzi. Abbiamo sbloccato la gara e potevamo anche raddoppiare con un pizzico di lucidità sulle ripartenze. Siamo rimasti in gara, abbiamo riconosciuto le varie fasi della partita e ci portiamo un risultato pesante con una prestazione comunque importante".

Tanti lanci su Laurienté e tanti tiri: erano cose preparate?

"Loro si mettevano con 5 giocatori in linea e quella situazione la puoi spezzare andando oltre o tirando. Nella seconda parte si sono messi 4-4-2 e per noi in alcuni momenti sarebbe stato più facile fare delle cose ma i momenti a volti ti inibiscono, il fatto che vuoi raggiungere qualcosa ti fanno perdere di vista una modalità per raggiungerle, potevamo fare meglio da questo punto di vista. A tratti abbiamo fatto delle belle cose, a tratti abbiamo saputo resistere, tante cose che fanno parte del nostro percorso. Siamo contenti di quello che è successo oggi e ci rimettiamo subito in gara perché domenica c'è un'altra sfida simile e molto importante".

Quanto è importante il gol per Fadera? Come giudichi Moro?

"Sono contento di Moro, ha fatto una partita vera, ha avuto delle occasioni. Luca sa giocare a calcio, sono contento che è stato in grado di sfruttare questa opportunità. Alieu sa fare gara, poi da qualche parte la coperta devi lasciarla, se avesse quella freddezza diventerebbe un giocatore di un livello molto più alto e ci stiamo lavorando ma sono contento della presenza che mette in queste gare, complimenti a loro e complimenti a tutti gli altri".

Tutte le gare valgono tre punti, questa vittoria quanto è importante e può valere più dei 3 punti?

"I punti sono quelli ma averli presi oggi ci ha fatto bene, ci serviva, È una vittoria importante, venivamo da una serie di partite difficili, ma noi abbiamo fatto delle signore prestazioni su campi molto difficili, poi delle volte quando incontri queste squadre non basta fare delle prestazioni di alto livello, ti serve anche la fortuna e che gli altri abbassino i giri. Noi forse a volte perdiamo di vista da dove veniamo e quello che vogliamo e io invece sono molto contento di quanto fatto".

Oggi anche un clean sheet che mancava da novembre...

"Un altro dato bello della gara, poi quando esci e non subisci gol è sempre bello. La fase difensiva parte dai ragazzi in attacco e oggi tutti hanno fatto una buona prestazione".

Si è vista una squadra aggressiva all'inizio e più verticale...

"Era una richiesta perché dovevamo alzare i giri, attaccare gli spazi, mettere pressione all'avversario e infatti nel primo pezzo di partita abbiamo creato tante occasioni e potevamo raddoppiare con delle scelte più mirate, mi è piaciuta questa partenza e possiamo riproporla".

15.23 - Termina la conferenza.