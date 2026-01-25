Serie A, la classifica aggiornata: il Sassuolo respira e spinge la Cremonese in lotta salvezza
Entrambe non vincevano dalla 14^ giornata ma il lunch match rimane indigesto a Davide Nicola e alla sua Cremonese, battute al Mapei dal Sassuolo di Fabio Grosso grazie alla rete nei primi minuti realizzata da Fadera. I neroverdi con questo successo balzano al decimo posto e allontanano di 9 lunghezze la zona retrocessione. Grigiorossi che, invece, sembrano pienamente rientrati nella corsa salvezza, 14esimi a 23 punti.
Questa la classifica aggiornata di Serie A:
Inter – 52 punti (22 partite giocate)
Milan – 46 punti (21)
Napoli – 43 punti (21)
Roma – 42 punti (21)
Como – 40 punti (22)
Juventus – 39 punti (21)
Atalanta – 32 punti (21)
Bologna – 30 punti (21)
Lazio – 29 punti (22)
Sassuolo – 26 punti (22)
Udinese – 26 punti (21)
Cagliari – 25 punti (22)
Parma – 23 punti (21)
Cremonese – 23 punti (22)
Torino – 23 punti (22)
Genoa – 20 punti (21)
Lecce – 18 punti (22)
Fiorentina – 17 punti (22)
Verona – 14 punti (21)
Pisa – 14 punti (22)