Il derby della Via Emilia si decide al sesto minuto: e il Bologna vola, quarta vittoria di fila
Simone Lorini
Per un Parma che si lecca le ferite, c'è un Bologna che sprinta verso la zona Europa. Il derby emiliano si decide per una serie di errori, tutti ducali e di abbagli arbitrali, mal guidato anche dal VAR. Finisce 2-1 per i felsinei, che la sbloccano con Theate e raddoppiano con Orsolini, mentre il gol della bandiera lo fa Sierro, dal dischetto.
Gilardino: "Sono arrabbiato, per l'arbitro una serata confusionale"
Il tecnico del Parma Alberto Gilardino ha parlato a DAZN dopo la partita persa contro il Bologna: "Credo che l'episodio decisivo lo abbiate visto tutti. Non mi fa impazzire parlare degli arbitri. Sono molto arrabbiato: non è una chiara occasione da gol, Odgaard tiene i pantaloncini di Ndiaye. L'arbitro non aveva fischiato, è stata una chiamata del VAR. Difficile fare valutazioni a caldo. Mi soffermerei sulla grande prestazione della squadra: abbiamo lottato con le unghie e con i denti. Non c'è stato solo un episodio all'interno della gara: è stata una serata confusionale. Ribadisco la prestazione dei ragazzi, siamo rimasti in campo con voglia. Abbiamo avuto una grande occasione con Touré, l'abbiamo riaperta con Sierro e negli ultimi minuti abbiamo provato con palle lunghe, dove con un pizzico di fortuna potevamo pareggiare".
Palladino: "Ora stiamo bene, godiamoci l'entusiasmo"
Il tecnico del Bologna Raffaele Palladino ha parlato a DAZN : "Il Bologna mi ha voluto e io credevo nella squadra e nella società. Abbiamo iniziato un percorso che mi auguro possa essere lungo. I miei ultimi 4 anni sono stati produttivi, ho portato risultati: questo è il mio lavoro. Cerco di crescere sempre e di portare entusiasmo. Ora stiamo bene, godiamoci l'entusiasmo, la magia con i tifosi, che oggi erano in tantissimi. Ma non abbiamo fatto ancora nulla: dobbiamo lavorare, perché il calcio non ha memoria. Abbiamo ancora tanto da fare".