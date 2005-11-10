Sarà Istvan Kovacs l'arbitro di Manchester City-Napoli, sfida valida per la quinta giornata della fase campionato di Champions League, in programma martedì 24 novembre all'Etihad Stadium.

Il direttore di gara romeno sarà affiancato dagli assistenti Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, mentre Florin Andrei ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. In sala VAR ci sarà il polacco Tomasz Kwiatkowski, assistito dall'olandese Dennis Higler.

Designazione spagnola, invece, per Como-AEK Atene, in calendario sempre martedì 24 novembre, con calcio d'inizio alle 21 allo stadio Sinigaglia. A dirigere l'incontro sarà Javier Alberola Rojas, coadiuvato dagli assistenti Carlos Alvarez Fernandez e Guillermo Cuadra Fernandez. Il quarto uomo sarà Victor Garcia Verdura, mentre al VAR opererà Guillermo Cuadra Fernandez, con Carlos del Cerro Grande nel ruolo di AVAR.