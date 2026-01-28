Fiorentina, Kean: "Spero di rientrare presto. Firenze mi ha dato tanto, voglio dare una mano"

Presente a un evento a Firenze, all'interno del Salone dei 500 in Palazzo Vecchio, l'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, ha parlato delle sue condizioni fisiche e della sua voglia di rientrare in campo per aiutare la Fiorentina a centrare la salvezza. Queste le sue parole raccolte da FirenzeViola.it: "Sto cercando di recuperare e di tornare il più in fretta possibile per dare una mano ai miei compagni e alla città che mi ha dato tanto. Spero di tornare presto. Il Salone dei Cinquecento? Molto bello, c'è molta storia qui".

Poco dopo anche David De Gea, portiere della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Siamo qui con i ragazzi della Fiorentina, contento di essere tra voi. A Commisso Jr cosa dico? Abbiamo una grossa responsabilità, diamo di tutto in allenamento e nelle partite, la stagione è lunga e stiamo facendo passo passo per riportare la Fiorentina dove merita".