Roma, nuovi contatti con l'agente di Fortini: pronta una nuova offerta alla Fiorentina

La Roma continua a monitorare con molta attenzione l'esterno difensivo della Fiorentina Niccolò Fortini. Secondo quanto riportato da Sportitalia nelle ultime ore la dirigenza giallorossa ha infatti avuto un nuovo contatto con l'agente del laterale classe 2006 e nelle prossime ore, a pochi giorni dalla fine del calciomercato di gennaio, il club giallorosso formulerà una nuova offerta ai viola, migliorando la precedente da sette milioni di euro più bonus che avrebbero fatto arrivare la cifra a circa 10 milioni.

Come noto, la Fiorentina, per lasciar partire il giovane terzino mancino, ne vorrebbe però almeno 15, nonostante il giocatore abbia il contratto in scadenza il 30 giugno 2027. In tutto questo, vista appunto la scarsa durata dell'accordo, il club viola vorrebbe proseguire la trattativa per il rinnovo a fine mercato, sempre che nel frattempo Fortini non passi però alla Roma entro le 20 del 2 febbraio.