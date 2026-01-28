Il primo gol di Vergara col Napoli e in Champions League è pazzesco e vale l'1-1 col Chelsea
Il Napoli trova il gol del pareggio contro il Chelsea al 33' grazie a una giocata clamorosa di Antonio Vergara, il ragazzo del vivaio. Il classe 2003 va via con una 'ruleta' all'avversario, entra in area di rigore e col mancino batte Sanchez all'angolino. Primo gol col Napoli (prima squadra) e primo gol in Champions League per il giocatore di Frattaminore.
