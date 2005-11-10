Il futuro di Yasin Ayari potrebbe essere lontano dal Brighton. Il centrocampista svedese ha lasciato aperta la possibilità di una partenza nella prossima estate, attirando l'interesse di Chelsea e Manchester United, che stanno monitorando la sua situazione in vista di un possibile trasferimento.

Il classe 2003 sta vivendo una stagione positiva sotto la guida di Fabian Hurzeler, con tre gol in nove presenze in Premier League, compresa la rete decisiva contro il Manchester City. Le sue prestazioni hanno contribuito a consolidare il Brighton tra le squadre più competitive del campionato.

Chelsea e Manchester United sulle tracce di Ayari

Secondo quanto riportato da TEAMtalk, Ayari non ha intenzione rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. La situazione contrattuale del centrocampista è diventata sempre più complessa e potrebbe rappresentare un'opportunità per le società interessate.

Oltre a Chelsea e Manchester United, anche Milan, Roma, Galatasaray e Fenerbahce starebbero seguendo gli sviluppi, dando vita a una possibile concorrenza internazionale per il giocatore.

Il Brighton vorrebbe trattenere uno dei suoi elementi più importanti, ma le trattative per il rinnovo hanno incontrato alcune difficoltà. Il club inglese dispone comunque di un'opzione per prolungare l'attuale accordo fino al 2028.

Le qualità tecniche, l'energia e la duttilità di Ayari lo rendono un profilo interessante per Chelsea e Manchester United, entrambe alla ricerca di rinforzi a centrocampo. Il Brighton dovrà quindi cercare di risolvere la questione contrattuale per evitare di perdere uno dei suoi talenti più promettenti senza un adeguato ritorno economico.