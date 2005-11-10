Successi per Cesena e Juve Stabia, bene Spezia e Ravenna: i risultati fra Serie B, C e A femminile

Gol e sorprese nel pomeriggio di Serie B, Serie C e Serie A femminile. Per quanto riguarda il campionato cadetto solo Cesena e Juve Stabia hanno portato a casa i tre punti. In Serie C spiccano le vittorie di Trento, Ravenna e Scafatese. In Serie A femminile, infine, successi per Roma, Inter e Juventus.

Serie B: Cesena e Juve Stabia vincono, quattro pareggi

Il Cesena ha superato 1-0 il Catanzaro, mentre la Juve Stabia ha conquistato lo stesso risultato contro l'Arezzo. Pareggi per 2-2 tra Padova ed Empoli e tra Pisa e Südtirol. Mantova e Verona non sono andate oltre lo 0-0, mentre il derby tra Benevento e Avellino è terminato 1-1.

Serie C: Trento, Ravenna e Scafatese protagoniste

Nel Girone A, il Trento ha battuto 2-1 l'AlbinoLeffe, mentre la Pro Vercelli ha superato 4-2 le Dolomiti Bellunesi. Vittoria anche per il Renate, che ha espugnato il campo della Pergolettese con il risultato di 3-2.

Nel Girone B, successo per 4-3 dell'Atalanta U23 contro la Reggiana. Il Ravenna ha vinto 3-1 sul campo del Vado, mentre il Forlì ha superato 1-0 il Gubbio. Netto 4-0 dello Spezia in casa dell'Ostiamare.

Nel Girone C, la Scafatese ha travolto 4-1 l'Audace Cerignola. Vittorie anche per Casertana e Inter U23, rispettivamente contro Casarano e Salernitana, entrambe per 1-0. Il Giugliano ha espugnato Crotone con il risultato di 1-0.

Serie A femminile: Roma e Inter, vittorie nette

La sesta giornata di Serie A femminile ha visto la Roma imporsi 4-0 sul campo del Como 1907. L'Inter ha vinto il derby contro il Milan per 3-0, mentre la Juventus ha superato 2-1 il Sassuolo.