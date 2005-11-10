Cagliari fa festa dopo quattro sconfitte. Il Frosinone frena e Alvini recrimina

Successo importantissimo per il Cagliari di Fabio Pisacane contro il Frosinone di Massimiliano Alvini. I sardi interrompono così una striscia di 4 sconfitte consecutive, mentre il Frosinone frena dopo l'ottima striscia di risultati delle settimane scorse. A decidere la sfida dell'Unipol Domus è la rete di Michel Adopo al 38' del primo tempo, con Caprile che ha poi blindato la porta dagli assalti ciociari nella ripresa.

Le parole di Pisacane

"Ci sono vittorie che valgono tre punti e altre che portano anche un significato emotivo importante. Siamo felicissimi di aver vinto nel giorno del compleanno di Gigi Riva. Penso che oggi siamo riusciti a fare la partita che ci eravamo preparati. Sono contento della squadra e per tutti i giovani che oggi hanno dato un contributo importante. Adopo è un ragazzo fondamentale per questo gruppo, per me e per il mio staff. Oggi mi ha quasi emozionato quando mi ha dedicato il gol. Lo spronerò sempre di più a fare il massimo e spero che la sua rete sia la prima di una lunga serie".

Le parole di Alvini

"Torniamo a casa con niente. Non abbiamo approcciato benissimo, non l'abbiamo portata sul terreno che volevamo, ma alla fine abbiamo avuto tante situazioni per segnare e quindi dispiace. Onore al Cagliari, ma potevamo tornare a casa con un risultato diverso". Guarda la zona alta della classifica o quella bassa? Noi dobbiamo guardare la salvezza. Poi se oggi facevi un risultato straordinario qua potevamo mettere dei buoni mattoni per il nostro obiettivo. Se guardiamo in alto sbagliamo, noi Frosinone non possiamo permettercelo. In Serie A puoi perdere 3-4 partite, dobbiamo essere lucidi senza fare voli che non ci appartengono. Se poi fai qualcosa di diverso sei straordinario come squadra, noi vogliamo raggiungere quanto prima la salvezza, solo questo".