Il Ferguson di Verona ci ripensa: Fresco torna in panchina alla Virtus dopo 19 giorni

Diciannove giorni e tre partite. Tanto è durato l'addio di Gigi Fresco alla panchina di quella Virtus Verona di cui è anche presidente. Con una mossa a sorpresa infatti l'esperto tecnico e dirigente ha deciso di tornare sui suoi passi e riprendersi quella panchina che gli appartiene dal lontanissimo 1982 e con cui ha collezionato oltre 500 partite.

Fresco aveva motivato il suo passo indietro con la voglia di dare nuova energia e nuovi stimoli al gruppo affidando la squadra al suo vice Tommaso Chiecchi. Una mossa che però non è servita visto che in queste tre gare è arrivato un solo punto e la tanto attesa svolta non c'è stata con la squadra che resta terzultima e lontanissima dalla salvezza diretta (-16 a cinque giornate dalla fine) con la testa che ormai sembra rivolta ai play out. Per questo Fresco ha deciso di tornare in sella dopo poche settimane essendo 'venuti a mancare i motivi per cui aveva scelto di ridimensionare la propria posizione' come si legge sul comunicato del club:

Il comunicato:

“La Virtus Verona comunica che Gigi Fresco, considerato che sono venuti a mancare i motivi per cui aveva scelto di ridimensionare la propria posizione, torna a ricoprire il ruolo di allenatore della Prima Squadra, sempre affiancato da Tommaso Chiecchi, che proseguirà il proprio lavoro al suo fianco nel percorso della compagine rossoblù e nel perseguimento degli obiettivi stagionali.

Il Club desidera rivolgere un sentito ringraziamento a mister Chiecchi per la disponibilità, l’impegno e la professionalità dimostrati nelle ultime settimane, durante le quali ha guidato la Prima Squadra con responsabilità e dedizione”.