Juventus, Kalulu: "Adesso ci stiamo divertendo in campo"

Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha parlato al termine della partita contro la Cremonese. TuttoMercatoWeb.com ha riportato in diretta le parole del giocatore bianconero.

Adesso fate più paura ai vostri avversari?

"Per essere onesto io penso che non ci sia meno pressione, perchè alla Juventus tutti si aspettano sempre partita come questa. Noi stiamo semplicemente giocando meglio. Noi dobbiamo dimostrare sul campo di dover far paura".

Vi sentite sulla strada giusta?

"Nelle ultime partite siamo stati più concreti e anche contro il Lecce siamo stati bene a livello fisico e tattico. Noi sappiamo di essere sulla buona strada e i risultati arrivano con il tempo. Adesso ci divertiamo".

In cosa siete cambiati con Spalletti?

"A livello di squadra siamo cresciuti di più e in campo c'è più sintonia.Vediamo gli spazi più facilmente. Poi ci sono giocate individuali che fan la differenza. Questo è il punto dove siamo cresciuto di più, pensiamo in maniera uguale".

Sulla classica?

"Anche se siamo messi meglio in classifica, ce lo diciamo tra noi ci sono ancora tante partite. Bisogna sempre prendere i tre punti ogni serata ma mancano ancora 18 partite vuol dire che tra adesso e maggio c’è un tempo. Godiamo della vittoria, del momento ma pensiamo a quando giocheremo ogni 3 giorni

Davanti si devono preoccupare della Juve?

"Questo è un problema loro. Loro sono due squadre forti che conosciamo bene. Però questo è un problema loro e noi dobbiamo solo vedere alla fine".

Cosa ti sta dando la Juve?

"Sono molto felice perchè la Juve è una squadra storica. Quando sono cresciuto in Francia la Juve era dominante. Poi hanno avuto fiducia in me e sarò sempre molto orgoglioso di aver la possibilità di giocare qua. La Juve mi ha dato tanto e noi partita provo a rendere al massimo e giocare bene per 90' minuti".