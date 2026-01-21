Bari attende le valutazioni di Longo. Spezia e Venezia a caccia di mediani. Il mercato in Serie B

Giornata interlocutoria in Serie B per quanto riguarda il mercato con una sola ufficialità in entrata – Tiago Gonçalves al Mantova – e due in uscita – Zan Majer dal Mantova alla Ternana e Gaston Pereiro che rescinde col Bari – e molte trattative che restano in stand by.

In casa Spezia si continua a monitorare la situazione in mezzo al campo, anche alla luce delle sirene magiare per Adam Nagy che potrebbe tornare al Ferencvaros. L’obiettivo numero uno resta sempre Giuseppe Leone della Juve Stabia, per il quale ballano sempre circa duecentomila euro, ma nelle scorse ore è stato proposto quel Diego Demme, ex scudettato col Napoli di Spalletti, che attualmente è in forza all’Hertha Berlino.

Il Bari lavora invece per ogni reparto in attesa delle valutazioni del neo tecnico Moreno Longo riguardo alla rosa a disposizione. In difesa il nome caldo resta quello di Cas Odenthal del Sassuolo, mentre per la corsia laterale è stato raggiunto un accordo con il Pisa per Tomas Esteves e ora si attende la decisione del portoghese che potrebbe rilanciarsi in Puglia dopo aver trovato poco spazio in Toscana. La società biancorossa ha poi congelato le trattative per due giocatori della Sampdoria come il centrocampista Leonardo Benedetti e l’attaccante Marvin Cuni in attesa di cosa dirà Longo in merito. Per il reparto mediano l’altro nome che piace è quello di Davide Buglio del Catanzaro, mentre per l’attacco si seguono anche le piste che portano ad Alberto Cerri del Como, poco convinto della destinazione, e Luca Pandolfi sempre del Catanzaro.

Il Venezia è sempre più vicino a Matteo Dagasso del Pescara, che potrebbe restare in prestito agli abruzzesi per sei mesi, con l’attaccante Fila e il centrocampista Condé pronti a trasferirsi a titolo temporaneo in biancoceleste. I lagunari inoltre hanno fatto un tentativo per Stefano Owusu della Juventus Next Gen ottenendo però un no dai bianconeri. Il Palermo invece per sostituire Brunori ceduto alla Sampdoria continua a sognare Matteo Tramoni e Denis Johnsen, colpi difficili da mettere a segno, ma intanto guarda ad altri profili come quello di Dani Mota del Monza.