Colpo salvezza della Fiorentina contro il Pisa, la decide Kean. Vanoli: "Abbiamo una luce diversa"

© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 00:38I fatti del giorno
Niccolò Righi

Una vittoria importantissima quella ottenuta dalla Fiorentina contro il Pisa nell’anticipo del lunedì della 26^ giornata di Serie A. Al Franchi basta il terzo gol consecutivo in campionato, l’ottavo in tutta la stagione di Moise Kean per permettere ai viola di agganciare Lecce e Cremonese e portarsi fuori dalla zona calda di classifica. Seconda sconfitta consecutiva invece per i nerazzurri, quarta nelle ultime cinque partite, con la salvezza distante 9 punti che sembra ormai una chimera per una squadra che la primo e unica vittoria l’ha fatta il 7 novembre.

Queste le pagelle di Fiorentina-Pisa a cura di TuttoMercatoWeb

La partita
Galvanizzati probabilmente da una cornice di pubblico indiavolata e da una coreografia che tira anche in ballo l’opera ‘Firenze vittoriosa su Pisa' di Giambologna, partono fortissimo i padroni di casa che creano almeno tre palle gol nei primi dieci minuti con Kean, Ndour e Brescianini. Al 13’ si sblocca la partita con l’ottava rete in campionato di Moise Kean. Harrison lascia partire un cross dalla destra che viene messo fuori dalla difesa nerazzurra, sul pallone si avventa Ndour che calcia di prima intenzione. La palla arriva dalle parti di Bozihinov che virgola clamorosamente mettendo davanti al portiere il numero 20, il quale non può non approfittare del più facile dei tap-in e fare l’1-0.

Le parole di Vanoli
È un Vanoli finalmente sorridente, scherzoso e un po’ rilassato quello intervenuto in conferenza stampa: “E' stata una vittoria cercata e importantissima, anche perché cogliamo dedicare il derby ai nostri tifosi che di gioie ne hanno avute poche. Loro ci hanno sempre sostenuti. Io ai ragazzi ho detto che i derby non si giocano, vanno vinti, e loro sono stati bravi a farlo. Luce diversa? La difficoltà più grossa è stata cambiare l'obiettivo. Da uno talmente importante a trovarsi ad uno disastroso. Ci vuole tempo per assimilare questo processo, perché la squadra è costruita per giocare e quando sei sotto non sempre ti fanno giocare. Ma nei ragazzi stanno dimostrando di avere una luce diversa, e non solo dai risultati”.

Le parole di Corrado
Nel post partita ha parlato anche il dg del Pisa Giovanni Corrado: “Noi abbiamo avuto cinque o sei situazioni nel primo tempo per ripartire in contropiede su situazioni che abbiamo provato. Abbiamo sbagliato uno stop, abbiamo sbagliato una ripartenza. In queste partite, specialmente in trasferta, i primi quindici minuti sono delicati: noi sapevamo che dovevamo stare nella partita, non prendere gol, perché poi la partita sarebbe pian piano venuta dalla nostra parte. Invece in cinque o sei situazioni in cui potevamo ripartire l’abbiamo fatto male, quindi la Fiorentina ci ha costretto ad abbassarci. Poi, credo al dodicesimo o tredicesimo, abbiamo preso gol e quindi è chiaro che la partita cambia, perché il primo tempo lo fai peggio di quello che ti saresti immaginato. Sicuramente non era il primo tempo che ci saremmo immaginati, non era la partita che abbiamo preparato. Per come ti dicevo prima è una questione di dettagli, perché sono partite equilibrate. Noi continuiamo a stare dentro le partite sin dalla prima giornata di questo campionato, questo è un elemento positivo, però dobbiamo migliorare sui dettagli, perché troppe volte abbiamo avuto la possibilità di andare in vantaggio e non l’abbiamo fatto, troppe volte siamo stati in vantaggio e non l’abbiamo tenuto. Oggi, dieci minuti dopo l’inizio del secondo tempo, abbiamo un’occasione enorme per riaprire la partita, all’ultimo minuto ancora. Sono troppe situazioni che lasciamo per strada e poi diventano pesanti”.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
