Atalanta e Juventus a caccia della rimonta: Spalletti spera di ritrovare Yildiz e Bremer

Un mercoledì da leoni. E' quello che inseguono Atalanta e Juventus. Le squadre di Palladino e Spalletti scenderanno in campo fra le mura amiche per il ritorno del playoff di Champions League. La strada per entrambe è decisamente in salita. Si parte alle 18.45 dalla New Balance Arena di Bergamo con la Dea che dovrà ribaltare il 2-0 del Westfalenstadion contro il Borussia Dortmund. Si proseguirà alle 21 con i bianconeri che affronteranno il Galatasaray per capovolgere il 5-2 di Istanbul.

Servirà una vera e propria impresa a Yildiz e compagni che accederanno agli ottavi soltanto in caso di vittoria con quattro gol di scarto. Ne serviranno invece tre per l'Atalanta reduce dal successo per 2-1 in campionato sul Napoli. Alla vigilia, come sempre, sarà giornata di conferenze stampa con Palladino e Spalletti, oltre a due giocatori, che presenteranno la sfida e capiremo come i due team si avvicinano a partite così importanti.

E in casa Juventus quella appena terminata è stata una giornata di day off. Riposo per la truppa bianconera eccezion fatta per Kenan Yildiz e Gleison Bremer che erano alla Continassa per terapie. L'obiettivo è quello di averli entrambi al 100% per domani sera. Per un match da non sbagliare e un'impresa da portare a casa.