Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni delle ultime gare del 26° turno

Giacomo Iacobellis
Oggi alle 00:56I fatti del giorno
Giacomo Iacobellis

Mancano due sole partite al termine del 26° turno di Serie A, che tra questo pomeriggio e questa sera vedrà scendere in campo la Fiorentina nel derby salvezza col Pisa e poi il Bologna di Italiano, a caccia di risposte all'insegna della continuità contro l'Udinese. Di seguito le probabili formazioni delle quattro squadre raccolte dai rispettivi inviati di TMW:

FIORENTINA-PISA - Lunedì 23 febbraio, ore 18.30
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Ndour, Brescianini, Solomon; Kean. Allenatore: Cavalletto (Vanoli squalificato).
PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Iling Jr; Stojlkovic. Allenatore: Hiljemark.

Le ultime su Fiorentina-Pisa

BOLOGNA-UDINESE - Lunedì 23 febbraio, ore 20.45
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Sohm, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano.
UDINESE (4-4-2): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet, Zemura; Atta, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp; Zaniolo, Gueye. Allenatore: Runjaic.

Le ultime su Bologna-Udinese

La classifica aggiornata di Serie A
Inter 64 (26)
Milan 54 (26)
Napoli 50 (26)
Roma 50 (26)
Juventus 46 (26)
Como 45 (26)
Atalanta 45 (26)
Sassuolo 35 (26)
Lazio 34 (26)
Bologna 33 (25)
Udinese 32 (25)
Parma 32 (26)
Cagliari 29 (26)
Genoa 27 (26)
Torino 27 (26)
Lecce 24 (26)
Cremonese 24 (26)
Fiorentina 21 (25)
Pisa 15 (25)
Verona 15 (26)

