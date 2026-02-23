Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni delle ultime gare del 26° turno
Mancano due sole partite al termine del 26° turno di Serie A, che tra questo pomeriggio e questa sera vedrà scendere in campo la Fiorentina nel derby salvezza col Pisa e poi il Bologna di Italiano, a caccia di risposte all'insegna della continuità contro l'Udinese. Di seguito le probabili formazioni delle quattro squadre raccolte dai rispettivi inviati di TMW:
FIORENTINA-PISA - Lunedì 23 febbraio, ore 18.30
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Ndour, Brescianini, Solomon; Kean. Allenatore: Cavalletto (Vanoli squalificato).
PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Iling Jr; Stojlkovic. Allenatore: Hiljemark.
BOLOGNA-UDINESE - Lunedì 23 febbraio, ore 20.45
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Sohm, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano.
UDINESE (4-4-2): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet, Zemura; Atta, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp; Zaniolo, Gueye. Allenatore: Runjaic.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 64 (26)
Milan 54 (26)
Napoli 50 (26)
Roma 50 (26)
Juventus 46 (26)
Como 45 (26)
Atalanta 45 (26)
Sassuolo 35 (26)
Lazio 34 (26)
Bologna 33 (25)
Udinese 32 (25)
Parma 32 (26)
Cagliari 29 (26)
Genoa 27 (26)
Torino 27 (26)
Lecce 24 (26)
Cremonese 24 (26)
Fiorentina 21 (25)
Pisa 15 (25)
Verona 15 (26)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.