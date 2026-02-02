Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni delle ultime due gare del 23° turno

In attesa di Udinese-Roma e Bologna-Milan, le due gare che completeranno il 23° turno, le quattro gare di Serie A disputate questa domenica hanno mosso la classifica sia ai piani alti sia in quelli più bassi. Di seguito la graduatoria aggiornata, con l'Inter sempre più solida al comando e la Juventus che continua la sua rincorsa europea, oltre al Torino che è tornato a respirare grazie al successo col Lecce:

Inter 55 (23)

Milan 47 (22)

Napoli 46 (23)

Juventus 45 (23)

Roma 43 (22)

Como 41 (23)

Atalanta 36 (23)

Lazio 32 (23)

Bologna 30 (22)

Udinese 29 (22)

Sassuolo 29 (23)

Cagliari 28 (23)

Torino 26 (23)

Genoa 23 (23)

Cremonese 23 (23)

Parma 23 (23)

Lecce 18 (23)

Fiorentina 17 (23)

Pisa 14 (23)

Verona 14 (23)

UDINESE-ROMA - Lunedì 2 febbraio, ore 20.45

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Karlstrom, Miller, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis. Allenatore: Runjaic.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.