L'Hellas Verona esonera Zanetti. E aspetta di sapere se potrà avere Kouame

Sono state ore intense, quelle che hanno visto chiudersi il calciomercato di gennaio del 2026, in casa Hellas Verona. Non soltanto per i colpi in entrata e in uscita completati dagli scaligeri nelle ultime ore rimaste a disposizione nella finestra invernale dei trasferimenti, perché i gialloblù hanno cambiato anche allenatore.

L'Hellas Verona nelle scorse ore ha ufficializzato l'esonero di Paolo Zanetti. Una notizia che era già nell'aria, dopo il pesante ko per 4-0 rimediato dalla squadra scaligera sabato sera sul campo del Cagliari. Questa la nota ufficiale diramata dai veneti: "Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali. L’allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco".

C'è poi anche un clamoroso caso di mercato dell'ultima ora che vede coinvolto sempre l'Hellas Verona. Che sembrava aver inviato in tempo tutti i documenti del caso per avere Christian Kouame in prestito secco dalla Fiorentina, con tanto di deposito confermato da Lega Serie A, ma dopo il controllo di revisione dell'ente regolatore del massimo campionato italiano la decisione è stata congelata. Tra qualche ora la decisione definitiva, ma le sensazioni sono in prevalenza negative.