Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Como da Europa, Pisa schiantato 3-0. Gilardino scarica Nzola: è finita

Como da Europa, Pisa schiantato 3-0. Gilardino scarica Nzola: è finita
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 00:45I fatti del giorno
Ivan Cardia

È un Como da Champions League. La squadra di Cesc Fabregas chiude il girone di andata - solo formalmente, nei fatti manca la partita con il Milan da recuperare - a quota 33 punti, battendo il Pisa per 3-0. Un risultato più ampio di quello che ha raccontato una gara molto aperta, come riconosciuto da entrambi gli allenatori. Sta di fatto che i lariani sorridono e si godono il talento di Tasos Douvikas, che ha eguagliato Nico Paz per numero di gol segnati in questo campionato.

Fabregas non pensa alla classifica. “Non ci penso, noi non dobbiamo farlo. Altre squadre devono pensare allo scudetto, io voglio concentrarmi sulla crescita della squadra”, ha detto l’ex centrocampista nel post partita. Dopo aver espresso grande gioia per la prestazione dello stesso Douvikas, Cesc ha sottolineato il nono clean sheet per Jean Butez: “Credo che sia sottovalutato, in giro non vedo tanti portieri come lui. È fondamentale anche in allenamento, ha la predisposizione del campione”.

Alberto Gilardino scarica Nzola. La sconfitta non è andata per niente giù al tecnico del Pisa, che si è detto “incazzato” soprattutto per il primo gol subito. Nel mirino, finisce però il centravanti in prestito dalla Fiorentina: “Ci aspettiamo di più da lui: è un giocatore di esperienza, deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica. Valuteremo nelle prossime settimane la sua situazione. Dovrò parlare con la società. Ho necessità e bisogno che chi rimarrà a Pisa nel girone di ritorno lo faccia in maniera collegata e con voglia di mettersi in discussione al 110%”. Sono titoli di coda: i due club discuteranno per trovare una soluzione - risolvendo in anticipo il prestito - che soddisfi tutti.

Articoli correlati
La miglior risposta possibile di Miretti a Spalletti: il gol allontana il mercato... La miglior risposta possibile di Miretti a Spalletti: il gol allontana il mercato e avvicina la Juventus
Spalletti allontana il mercato da Miretti. Prima da titolare in questa Serie A con... Spalletti allontana il mercato da Miretti. Prima da titolare in questa Serie A con la Juventus
Serie A, la classifica aggiornata: Gasp risponde a Fabregas, Roma quarta da sola... Serie A, la classifica aggiornata: Gasp risponde a Fabregas, Roma quarta da sola (per ora)
Altre notizie I fatti del giorno
Juve e Roma a braccetto, ora tocca alla corsa scudetto: Serie A, classifica e probabili... Juve e Roma a braccetto, ora tocca alla corsa scudetto: Serie A, classifica e probabili formazioni
La migliore Juventus dell'anno travolge il Sassuolo. Spalletti difende David e ha... La migliore Juventus dell'anno travolge il Sassuolo. Spalletti difende David e ha ragione
Roma cinica: 2-0 al Lecce, Dovbyk segna e si ferma. Gasp in silenzio: c'entra il... Roma cinica: 2-0 al Lecce, Dovbyk segna e si ferma. Gasp in silenzio: c'entra il mercato
Como da Europa, Pisa schiantato 3-0. Gilardino scarica Nzola: è finita Como da Europa, Pisa schiantato 3-0. Gilardino scarica Nzola: è finita
La Lazio si accende: Guendouzi ai saluti, arriva Ratkov. Altri due obiettivi nel... La Lazio si accende: Guendouzi ai saluti, arriva Ratkov. Altri due obiettivi nel mirino
BlueCo sposta le pedine: da Maresca a Rosenior, un modello che alimenta solo diffidenza... BlueCo sposta le pedine: da Maresca a Rosenior, un modello che alimenta solo diffidenza
Il Modena piazza il colpo De Luca. Squizzato passa alla Virtus Entella Il Modena piazza il colpo De Luca. Squizzato passa alla Virtus Entella
Tanto tuonò, ma non piovve. Inter, saltato Cancelo: è fatta per il suo ritorno al... Tanto tuonò, ma non piovve. Inter, saltato Cancelo: è fatta per il suo ritorno al Barcellona
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
Le più lette
1 Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Lautaro certezza Inter
2 Pisa, con Nzola è finita: tornerà alla Fiorentina, ma lo Spezia arriva in soccorso
3 Possibile ritorno in Serie A per Martinez Quarta: sull'ex Fiorentina si muove il Genoa
4 Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
5 Coppa d'Africa, i giocatori di Serie A che rimangono in corsa e chi rientra
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La migliore Juventus dell'anno travolge il Sassuolo. Spalletti difende David e ha ragione
Immagine top news n.1 Roma cinica: 2-0 al Lecce, Dovbyk segna e si ferma. Gasp in silenzio: c'entra il mercato
Immagine top news n.2 La Lazio si accende: Guendouzi ai saluti, arriva Ratkov. Altri due obiettivi nel mirino
Immagine top news n.3 Sassuolo-Juventus 0-3, le pagelle: la redenzione di David, anche Miretti ricompensa Spalletti
Immagine top news n.4 Una grande Juventus al Mapei Stadium: Sassuolo battuto 3-0 in una sfida senza storia
Immagine top news n.5 Roma, Gasperini in silenzio dopo il Lecce: domani incontro con i Friedkin
Immagine top news n.6 La Lazio pesca a casa di Haaland e Sesko per il post Castellanos: chi è Petar Ratkov
Immagine top news n.7 Roma, Gasperini non parla dopo la vittoria sul Lecce: colpa del mercato? Il retroscena
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.2 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Immagine news podcast n.3 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
Immagine news podcast n.4 Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giammarioli: “Bruzzaniti al Catania può spostare gli equilibri del girone C”
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, Napoli e Milan: il fattore decisivo per lo Scudetto secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Garzya: "Lecce, che occasione con la Roma. Falcone merita una grande"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 gennaio
Immagine news Serie A n.2 Mandorlini: "Hojlund? Conte tra i migliori al mondo. Inter-Napoli determinante, non decisiva"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Ekkelenkamp: "Proviamo ad avvicinarci all'Europa. Ora sì che mi sento in forma"
Immagine news Serie A n.4 Napoli, anche il Nottingham Forest ha chiesto informazioni per Lorenzo Lucca
Immagine news Serie A n.5 Il doppio ex Manfredini su Lazio-Fiorentina: "Un possibile rimpianto viola è Cataldi"
Immagine news Serie A n.6 Emissari del Bologna alla Cetilar Arena per Pisa-Como: nel mirino rossoblù c'è Angori
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, buone notizie per Inzaghi: Bereszynski torna a disposizione
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, per la porta c'è Martinelli: il giocatore è arrivato a Genova, domani la firma
Immagine news Serie B n.3 Bari, Antonucci non ha convinto: può tornare subito allo Spezia
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Bohinen il preferito per sostituire Esposito. Concorrenza dei Glasgow Rangers
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Manzi in uscita: sul difensore ci sono Cosenza e Crotone
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, poco spazio per Riccio: oltre all'Avellino, ci sono anche Monza e Bari
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Team Altamura, il ds Lauriola: "Cercheremo di accontentare chi non trova spazio"
Immagine news Serie C n.2 Arzignano, Coppola ai saluti: il difensore torna a Malta e firma con il Birkirkara
Immagine news Serie C n.3 Catania, Luperini in uscita: il centrocampista al Livorno in prestito
Immagine news Serie C n.4 Giammarioli: “Bruzzaniti al Catania può spostare gli equilibri del girone C”
Immagine news Serie C n.5 Trento, poco spazio per il giovane Meconi: può tornare subito al Genoa
Immagine news Serie C n.6 Ascoli, bruciata la concorrenza del Ravenna: in arrivo Galuppini dal Mantova
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Inter, Chivu torna a Parma per difendere la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Verona, Conte vuole prendersi momentaneamente la vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter Women dilaga in amichevole nel ritiro a Malta: 12 reti all'Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Inter Women in ritiro a Malta. Oggi alle 19:00 amichevole contro l’Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.3 Napoli Women, per la fascia sinistra ecco il rinforzo. Contratto fino al 2027 per Kainulainen
Immagine news Calcio femminile n.4 È la difesa a scaldare l'inizio del mercato. Juventus e Roma alla ricerca di rinforzi
Immagine news Calcio femminile n.5 Cresce ancora il Como Women: inaugurato oggi il nuovo fitness sport center
Immagine news Calcio femminile n.6 C'è un addio in casa Lazio Women. Ashworth-Clifford risolve con la società capitolina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…