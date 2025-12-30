Coppa d'Africa, Koulibaly espulso ma il Senegal non trema: è agli ottavi. Con DR Congo

Vittoria larga per la Repubblica Democratica del Congo, 3-0 contro il Botswana: a segno anche Diallo, ex Atalanta ora al Manchester United su assist di Mané (ex Liverpool). I Leopardi chiudono le valigie e volano direttamente agli ottavi di finale della Coppa d'Africa 2025, terminando però al secondo posto nel gruppo D dietro al Senegal. Il tentativo era stato fatto, ma i Leoni della Teranga segnano tre gol - nonostante l'espulsione su revisione al monitor dell'arbitro per Koulibaly dopo un brutto fallo da dietro - e passano da leader del girone per migliore differenza reti.

In attesa delle gare di domani, la classifica delle migliori terze (le prime 4 passano agli ottavi) vede momentaneamente Mozambico, Sudan, Benin - qualificato matematicamente agli ottavi - e Tanzania negli slot fortunati.

IL PROGRAMMA DI OGGI

Gruppo C

Tanzania - Tunisia 1-1

Uganda - Nigeria 1-3

Gruppo D

Benin - Senegal 0-3

Botswana - DR Congo 0-3

Classifica girone C

1. Nigeria 9 punti (dr +4)

2. Tunisia 4 (dr +1)

3. Tanzania 2 (dr -1)

4. Uganda 1 (dr -4)

Classifica girone D

1. Senegal 7 punti (dr +6)

2. DR Congo 7 (dr +4)

3. Benin 3 (dr -3)

4. Botswana (dr -7)

*in neretto qualificate agli ottavi