Coppa d'Africa: Salah trova il Benin agli ottavi, Hakimi la Tanzania. I verdetti mancanti

Il calendario degli ottavi di finale della Coppa d'Africa 2025 comincia a prendere forma, ma verrà completato solamente domani (31 dicembre) alla conclusione della terza giornata del torneo con i verdetti dei gironi E ed F. Intanto però si possono già riportare gli accoppiamenti che andranno in scena nel turno successivo, con le ultime qualificate (Senegal, Repubblica Democratica del Congo e Benin da terza classificata).

Gli ottavi già delineati

Mali - Tunisia

Egitto - Benin

Marocco - Tanzania

Algeria - RD Congo

Il Senegal dovrà attendere la chiusura del girone E per conoscere quale sarà la sua sfidante agli ottavi (al momento il Sudan), stesso discorso per il Sudadfrica con il gruppo F dove però sfiderà la seconda forza della classifica. Medesimo modus operandi per la Nigeria di Lookman e Osimhen, in attesa di scoprire quale sarà la terza classificata del girone F.

Gli accoppiamenti mancanti

Senegal - terza classificata gruppo E

Sudafrica - seconda classificata gruppo F

Nigeria - terza classificata gruppo F

Prima gruppo F - seconda gruppo E