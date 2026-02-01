Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Sassuolo riscopre Berardi, Pisa travolto. E Gilardino viene esonerato

Il Sassuolo riscopre Berardi, Pisa travolto. E Gilardino viene esoneratoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 00:45
Giacomo Iacobellis

Il Sassuolo centra la seconda vittoria consecutiva e piega 3-1 il Pisa al termine di una gara ricca di episodi. Alla Cetilar Arena gli emiliani partono con qualche incertezza ma trovano il vantaggio al 25’: Thorstvedt pesca Berardi, che entra in area e con un destro potente firma l’1-0, il suo quinto centro stagionale. Il Sassuolo cresce, sfiora il raddoppio in più occasioni e lo trova nel recupero del primo tempo: cross teso di Berardi, Caracciolo interviene in anticipo ma devia nella propria porta per il 2-0 che chiude la prima frazione.

Nella ripresa il Pisa prova a riaprirla subito: al 51’ Aebischer accorcia dopo una buona azione sulla destra, riaccendendo la partita. I toscani spingono e vanno vicini al pari, complice anche qualche uscita rivedibile di Muric, ma il Sassuolo regge e colpisce col gol partita al 59’: Matic serve Koné, che davanti a Scuffet non sbaglia e firma il 3-1. Questo successo significa posizione di classifica sempre più tranquilla per il Sassuolo, mentre i toscani sono sempre più ultimi.

A fine gara, mister Fabio Grosso ha analizzato così il successo dei suoi: "Abbiamo fatto un'ottima partita, ho visto molte cose positive da riproporre e altre da migliorare. Berardi? Lo conoscete meglio di me, è un giocatore determinante e ce lo teniamo stretto". Nessuna dichiarazione post partita invece per il Pisa.

Il Pisa esonera Gilardino
Il Pisa decide per un cambio di rotta: esonerato Alberto Gilardino, ipotesi Marco Giampaolo per la sua sostituzione. Di seguito il comunicato: "Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della Prima squadra. Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al Club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri. Il Pisa Sporting Club, nelle prossime ore, comunicherà il nome del nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra".

Il Sassuolo riscopre Berardi, Pisa travolto. E Gilardino viene esonerato
Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
