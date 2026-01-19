Fiorentina vincente a Bologna, con dedica a Commisso. Italiano non si spiega il primo tempo

La Fiorentina omaggia Rocco Commisso come meglio non poteva e torna da Bologna con in tasca la prima vittoria esterna del suo campionato, raccolta sul campo di un simbolo della presidenza gigliata come Italiano, per un triennio allenatore viola e oggi sulla panchina degli emiliani. Al Dall'Ara finisce 1-2 una partita dominata nel primo tempo dalla Fiorentina, che ha massimizzato la superiorità grazie ai gol di Mandragora e Piccoli (dopo quello annullato a Ndour). Nel finale poi Fabbian, obiettivo di mercato anche dei toscani, ha accorciato e regalato un finale di gara al cardiopalma. Nel quale comunque le cose non sono cambiate, almeno a livello di punteggio.

Tante le domande che frullano nella testa di Vincenzo Italiano, chiamato a risolvere l'andamento lento in campionato da ormai quasi due mesi a parte del suo Bologna. Neanche lui però si spiega l'approccio molle della squadra: "Non pensavo che potessimo partire in questo modo dopo Como e Verona. Ho riproposto 8/11 di Verona perché avevo visto una grande prestazione e pensavo potessero trascinarci. Ho visto un primo tempo in cui siamo stati troppo lenti, troppo molli, non arrembanti. Mi tengo la reazione: giovedì dovremo ripartire da quella per rimediare. Non dobbiamo deprimerci. Non so darmi una spiegazione del perché abbiamo fatto un primo tempo del genere: forse poco recupero, forse non reggiamo la fatica dopo gare intense".

Grande emozione invece per Paolo Vanoli, che ha condotto la Fiorentina al primo successo in trasferta e non può che dedicare questo momento alla memoria del compianto Commisso: "Sono stati due giorni non facili. Ci lascia una persona, un uomo e un presidente che ha dato tanto. Non l'ho conosciuto personalmente ma le volte che ci siamo sentiti al telefono mi ha trasmesso i valori del combattere per uscire insieme da questo momento. Mando le condoglianze alla famiglia. Per quanto riguarda la partita, abbiamo fatto un grandissimo primo tempo sbagliando davvero poco. Il secondo tempo doveva essere gestito meglio: dobbiamo migliorare ancora nella ferocia della riconquista della palla. Spero che questa vittoria rappresenti un ulteriore step di crescita".