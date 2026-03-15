Serie B, 30ª giornata: Monza a valanga, la Sampdoria frena il Venezia. Mignani esonerato

Prosegue la 30ª giornata di Serie B con i risultati del sabato. Il Modena ha dominato lo Spezia con un netto 3-0, grazie alla doppietta di De Luca al 29’ e 55’ e al gol di Gliozzi al 59’. Successo convincente anche per il Monza, che supera il Palermo 3-0 con le reti di Petagna (18’), Ciurria (63’) e Colombo (88’), consolidando il secondo posto a una lunghezza dal Venezia, che finora ha pareggiato 0-0 contro la Sampdoria.

Giornata ricca di gol e sorprese anche nel resto dei match già giocati: il Bari travolge la Reggiana 4-1 con Artioli, Rao e Moncini a segno, mentre il solo Lusuardi segna per i padroni di casa. Cesena e Frosinone si dividono la posta con un 2-2, con Corazza protagonista per i padroni di casa. Partita che è costata cara al tecnico cesenate Michele Mignani che è stato esonerato. Pareggio anche tra Empoli e Mantova (2-2), così come tra Juve Stabia e Carrarese (1-1), con rigore trasformato da Torregrossa per gli ospiti. In una partita ricca di emozioni, Padova cade in casa contro il Catanzaro per 1-3, con Iemmello autore di una doppietta decisiva. Domenica 15 marzo sono in programma altri due incontri importanti: Virtus Entella-Avellino alle 15:00 e Sudtirol-Pescara alle 17:15, che potrebbero ridisegnare ulteriormente la classifica.

La classifica aggiornata

In vetta resta il Venezia con 64 punti, seguito da Monza a 63 (una gara in meno) e Frosinone a 59. Subito dietro il Palermo a 57 punti e il Catanzaro a 52. Nella zona medio-bassa, Avellino, Carrarese e Padova lottano per evitare la retrocessione, mentre squadre come Sampdoria, Bari e Empoli rimangono attaccate alla zona playoff.

SERIE B - 30ª GIORNATA

Già giocate

Modena-Spezia 3-0

29' e 55' De Luca, 59' Gliozzi

Bari-Reggiana 4-1

10' Artioli (B), 15' e 48' Rao (B), 57' Moncini (B), 89' Lusuardi (R)

Cesena-Frosinone 2-2

40' Corrado (F), 59' e 79' Corazza (C), 72' Ghedjemis (F)

Empoli-Mantova 2-2

22' Bragantini (M), 37' Cella (M), 50' Shpendi (E), 85' Saporiti (E)

Juve Stabia-Carrarese 1-1

33' Mosti (J), 77' [rig.] Torregrossa (C)

Padova-Catanzaro 1-3

17' Alesi (C), 51' e 90'+4 Iemmello (C), 90'+2 Di Maggio (P)

Monza-Palermo 3-0

18’ Petagna, 63’ Ciurria, 88’ Colombo

Sampdoria-Venezia 0-0

Domenica 15 marzo

Ore 15:00 - Virtus Entella-Avellino

Ore 17:15 - Sudtirol-Pescara

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 64

Monza 63*

Frosinone 59

Palermo 57

Catanzaro 52

Modena 47

Juve Stabia 41

Cesena 40

Sudtirol 37*

Padova 34

Carrarese 33

Avellino 33*

Empoli 32

Virtus Entella 31*

Bari 31

Mantova 31

Sampdoria 31

Reggiana 29

Spezia 29

Pescara 25*

* una gara in meno