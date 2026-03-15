Serie B, 30ª giornata: Monza a valanga, la Sampdoria frena il Venezia. Mignani esonerato
Prosegue la 30ª giornata di Serie B con i risultati del sabato. Il Modena ha dominato lo Spezia con un netto 3-0, grazie alla doppietta di De Luca al 29’ e 55’ e al gol di Gliozzi al 59’. Successo convincente anche per il Monza, che supera il Palermo 3-0 con le reti di Petagna (18’), Ciurria (63’) e Colombo (88’), consolidando il secondo posto a una lunghezza dal Venezia, che finora ha pareggiato 0-0 contro la Sampdoria.
Giornata ricca di gol e sorprese anche nel resto dei match già giocati: il Bari travolge la Reggiana 4-1 con Artioli, Rao e Moncini a segno, mentre il solo Lusuardi segna per i padroni di casa. Cesena e Frosinone si dividono la posta con un 2-2, con Corazza protagonista per i padroni di casa. Partita che è costata cara al tecnico cesenate Michele Mignani che è stato esonerato. Pareggio anche tra Empoli e Mantova (2-2), così come tra Juve Stabia e Carrarese (1-1), con rigore trasformato da Torregrossa per gli ospiti. In una partita ricca di emozioni, Padova cade in casa contro il Catanzaro per 1-3, con Iemmello autore di una doppietta decisiva. Domenica 15 marzo sono in programma altri due incontri importanti: Virtus Entella-Avellino alle 15:00 e Sudtirol-Pescara alle 17:15, che potrebbero ridisegnare ulteriormente la classifica.
La classifica aggiornata
In vetta resta il Venezia con 64 punti, seguito da Monza a 63 (una gara in meno) e Frosinone a 59. Subito dietro il Palermo a 57 punti e il Catanzaro a 52. Nella zona medio-bassa, Avellino, Carrarese e Padova lottano per evitare la retrocessione, mentre squadre come Sampdoria, Bari e Empoli rimangono attaccate alla zona playoff.
SERIE B - 30ª GIORNATA
Già giocate
Modena-Spezia 3-0
29' e 55' De Luca, 59' Gliozzi
Bari-Reggiana 4-1
10' Artioli (B), 15' e 48' Rao (B), 57' Moncini (B), 89' Lusuardi (R)
Cesena-Frosinone 2-2
40' Corrado (F), 59' e 79' Corazza (C), 72' Ghedjemis (F)
Empoli-Mantova 2-2
22' Bragantini (M), 37' Cella (M), 50' Shpendi (E), 85' Saporiti (E)
Juve Stabia-Carrarese 1-1
33' Mosti (J), 77' [rig.] Torregrossa (C)
Padova-Catanzaro 1-3
17' Alesi (C), 51' e 90'+4 Iemmello (C), 90'+2 Di Maggio (P)
Monza-Palermo 3-0
18’ Petagna, 63’ Ciurria, 88’ Colombo
Sampdoria-Venezia 0-0
Domenica 15 marzo
Ore 15:00 - Virtus Entella-Avellino
Ore 17:15 - Sudtirol-Pescara
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 64
Monza 63*
Frosinone 59
Palermo 57
Catanzaro 52
Modena 47
Juve Stabia 41
Cesena 40
Sudtirol 37*
Padova 34
Carrarese 33
Avellino 33*
Empoli 32
Virtus Entella 31*
Bari 31
Mantova 31
Sampdoria 31
Reggiana 29
Spezia 29
Pescara 25*
* una gara in meno
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