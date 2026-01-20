Gloria Como, 3-0 all'Olimpico. Fabregas si toglie un sassolino, Sarri si "arrende" con Lotito

Il Como insegue il suo sogno, la Lazio si sgretola all'Olimpico. Il 3-0 impartito dai biancoblù, con firma indelebile di Martin Baturina (2 gol e 2 assist nelle ultime 3 gare) e doppietta di Nico Paz, che si è preso anche il "lusso" di sbagliare un calcio di rigore a tu per tu con Provedel. La classifica di Serie A parla da sola: al termine del 21esimo turno, i lariani si trovano ancora al sesto posto, a -2 dalla Juventus, a differenza dei biancocelesti sempre più in caduta libera e dalle mille incognite.

"Si è parlato tutta la settimana di risultati e gioco, allora mi sono detto: 'Tolgo un attaccante e metto un altro centrocampista'. Così gli do altro di cui parlare", ha dichiarato Cesc Fabregas nel post-partita. A dimostrazione di quanto lo abbiano infastidito le polemiche ricorrenti e i dibattiti ripetuti su giochisti e risultatisti dopo il crollo al Sinigaglia col Milan. "Era importante vincere, perdere una partita come quella contro il Milan e rialzare la testa è difficile", ha aggiunto in conferenza stampa post-trionfo sulla Lazio. Per tre punti placcati d'oro.

Prestazione da dimenticare per la Lazio, che non vince in casa da oltre un mese. Punzecchiato dalle domande sibilanti dei giornalisti in conferenza stampa a proposito delle aspettative tradite dal mercato invece, Maurizio Sarri ha replicato: "Non c'è niente di nuovo, il presidente è il proprietario e se dice che il mercato lo fa il presidente lo fa lui, stop. Ho le spalle larghe, non si può pensare che questo ci faccia perdere le partite. Questi sono discorsi teorici, il mercato è un mix tra esigenze tecniche ed economiche. Il presidente è stato chiaro, io mi sono tirato fuori e stop". L'ultima frase lampante a proposito della posizione rassegnata del tecnico biancoceleste. "Vediamo chi viene e basta, l'importante è che non si dica che arrivi un giocatore che ha chiesto Sarri", la conclusione. A dimostrazione di quale distanza ci sia, al momento, tra le aspirazioni del Comandante e le intenzioni della proprietà targata Claudio Lotito.