L'Arsenal rivede i fantasmi: il Man City torna capolista in Premier e pregusta la beffa

C’è un momento, nelle stagioni, in cui il calcio smette di essere solo numeri e diventa memoria. È quello che sta vivendo l’Arsenal, che vede riemergere i fantasmi proprio quando il traguardo sembrava a portata di mano. Dopo mesi passati in vetta, i Gunners si fanno scavalcare dal solito, implacabile Manchester City.

La squadra di Pep Guardiola non ha bisogno di dominare per 90 minuti: le basta colpire, controllare, aspettare. Contro il Burnley, è Erling Haaland a segnare subito, come un segnale lanciato al campionato: il City non sbaglia quando conta. Poi gestione, esperienza, cinismo. È così che si vincono i titoli.

E mentre il City avanza, l’Arsenal resta lì, sospeso tra ciò che è stato e ciò che rischia di non essere più. Il sorpasso arriva freddo, quasi inevitabile, deciso da un dettaglio: più gol segnati, stessa differenza reti. Una sentenza tecnica che diventa emotiva.

Perché la verità è che questo finale sa già di déjà vu. L’Arsenal aveva costruito, sognato, resistito. Ma quando il ritmo si alza, quando la pressione diventa insostenibile, il City torna quello degli ultimi dieci anni: una macchina perfetta. E allora la domanda torna a farsi largo, dolorosa: è davvero cambiato qualcosa, o la storia si sta semplicemente ripetendo?