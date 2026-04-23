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Dal titolo in Premier alla discesa in terza serie, in dieci anni: dentro la crisi del Leicester

Dal titolo in Premier alla discesa in terza serie, in dieci anni: dentro la crisi del LeicesterTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:38I fatti del giorno
Pierpaolo Matrone

Il calcio, a volte, sa essere spietato nella sua memoria: ciò che ieri sembrava eterno oggi può dissolversi senza lasciare appigli. Lo sa bene il Leicester, precipitato in League One a dieci anni da uno dei trionfi più incredibili della storia moderna. La retrocessione nella terza serie è diventata realtà dopo il 2-2 contro l’Hull City, risultato che ha sancito la seconda discesa consecutiva. Un epilogo impensabile se si guarda al recente passato: dalla vittoria della Premier League nel 2016 fino al successo in FA Cup nel 2021, passando per notti europee contro l’Atlético Madrid. Eppure, dietro quella crescita, si nascondevano crepe mai davvero sanate.

L'involuzione, prima societaria e poi tecnica
Tra investimenti mancati, instabilità tecnica e difficoltà economiche, il club non è riuscito a dare continuità al proprio progetto. Decisiva anche la perdita del presidente Vichai Srivaddhanaprabha nel 2018, figura centrale per identità e gestione. Il passaggio al figlio Aiyawatt ha coinciso con anni complessi, tra bilanci in sofferenza e scelte poco incisive.

E il futuro?
In questo contesto si inserisce anche l’addio imminente di Gary Rowett: il tecnico non proseguirà oltre la scadenza del contratto. Il club, infatti, vuole esplorare altre opzioni per garantire un immediato ritorno in seconda serie, scelta condivisa dallo stesso allenatore, subentrato a febbraio senza riuscire a invertire la rotta. Ora il Leicester è chiamato a una ricostruzione profonda. Più che una retrocessione, è la fine di un ciclo e l’inizio di una sfida tutta nuova.

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