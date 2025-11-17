Ha ragione De Laurentiis? Altri infortuni in eredità dalle nazionali per le squadre di Serie A

Avrà mica ragione De Laurentiis? Il risentimento del patron del Napoli verso le soste per le nazionali per come sono attualmente è tema noto, ha più di una volta anche proposto delle proprie alternative, ma vedendo allargarsi ancora la lista dei calciatori di Serie A che si stanno facendo male in questa pausa, viene da pensare che come minimo non abbia tutti i torti.

Il tema è tornato d’attualità, purtroppo a suon di problemi fisici. E le brutte notizie non si sono limitate quindi solo ad Anguissa o a Ilic, per il Torino, ma vedono coinvolte tante altre realtà a macchia di leopardo. Ci sono realtà che non sanno più a quale santo appellarsi. Come per esempio il Bologna, che aspetta con il fiato sospeso di sapere le esatte condizioni del terzino Emil Holm, vittima di una fitta tra coscia e inguine mentre impegnato con la sua Svezia. O la Lazio, che alla doccia fredda dell’operazione di Rovella deve aggiungere un po’ di timori sulle condizioni del veterano della difesa Elseid Hysaj, fattosi male all’anca con l’Albania.

Si va a toccare però anche pezzi più grossi, per infortuni che quantomeno non sembrano essere gravi. Il play interista Hakan Calhanoglu è stato tenuto a riposo dalla Turchia perché ha problemi a un polso, anche Dusan Vlahovic non è a pieno regime: il centravanti serbo della Juventus è ancora alle prese con i guai dei giorni scorsi.