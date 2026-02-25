Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Poker Atletico, vince il Newcastle, passa il Bayer: le altre tre gare della serata di Champions

© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 00:53I fatti del giorno
Tanti gol ed emozioni nelle sfide del playoff di Champions League. Ad aprire le danze alle 18.45 è l'Atletico Madrid del Cholo Simeone che supera 4-1 il Brugge non senza qualche sussulto. Dopo il 3-3 dell'andata, al Metropolitano i Colchoneros passano in vantaggio con Sorloth ma Ordonez, dopo pochi minuti ristabilisce la parità. Nella ripresa Cardoso porta subito avanti i padroni di casa che poi hanno arrotondato il punteggio con altri due gol realizzati da Sorloth, primo giocatore dell'Atletico a realizzare una tripletta di Champions ad eliminazione diretta.

Alle 21 il Newcastle elimina il Qarabag dopo il 6-1 ottenuto in trasferta. A St James' Park i bianconeri si impongono per 3-2. Tonali sblocca il match dopo quattro minuti prima della rete di Joelinton 120 secondi più tardi che vale il raddoppio. Ad inizio ripresa Duran accorcia le distanze ma Botman un minuto più tardi le ristabilisce. Il definitivo 3-2 è siglato da Cafarquliyev.

Nella della BayArena, il Bayer Leverkusen fa valere il 2-0 ottenuto nel Pireo contro l'Olympiacos pareggiando 0-0 dopo una partita di sofferenza. Spingono molto i greci, specialmente nel secondo tempo, per cercare un gol che avrebbe riaperto il match ma la difesa tedesca resiste guadagnando l'accesso agli ottavi di Champions.

