Il corto muso porta il Milan in vetta alla classifica: 1-0 alla Lazio. Ma San Siro trema fino al 115'

Il corto muso allegriano porta il Milan in vetta alla classifica. Dopo un primo tempo molto combattuto, che aveva visto la Lazio di Sarri costruire le migliori occasioni da rete, i rossoneri di Allegri nella ripresa sbloccano infatti la gara con una zampata da centravanti puro di Rafa Leao e si portano provvisoriamente in vetta alla classifica. Il risultato finale? 1-0, proprio come piace al loro allenatore, espulso in un concitatissimo finale di gara che ha clamorosamente rischiato di veder assegnare un calcio di rigore ai biancocelesti dopo oltre 100 minuti di gioco.

Sarri la imposta bene e Maignan è subito decisivo

La truppa di Sarri cerca fin dall’inizio di imporre il proprio ritmo, lavorando sul possesso palla e sul fraseggio a centrocampo, puntando sulle combinazioni tra esterni e inserimenti centrali. Il Diavolo alterna momenti di gestione a ripartenze rapide, con Leao e Saelemaekers protagonisti, e aumenta gradualmente il pressing alto per chiudere gli spazi alla Lazio e provare a forzare la giocata. Nel primo tempo le occasioni sono, in ogni caso, tutte di marca biancoceleste: Gila è pericoloso di testa già al 2’, ma il suo tentativo viene respinto da Maignan. Al 32’ capitan Zaccagni prova un break superando Tomori, ma ancora il portiere francese neutralizza. L’unica emozione sul fronte opposto arriva al 42’, quando un cross di Bartesaghi spizzato da Nkunku permette a Tomori di calciare al volo: palla fuori di poco. Squadre negli spogliatoi sullo 0-0.

Leao porta il Milan in vetta, che brividi nel finale!

La Lazio riparte bene, proprio come aveva concluso il primo tempo, ma il Milan la sblocca al primo tiro in porta. Saelemaekers avvia l'azione, Fofana la rifinisce per il cross dalla destra di Tomori sul quale si avventa Rafa Leao, battendo Provedel da due passi al 52' con una zampata da centravanti. Il gol segnato dà nuova linfa al Diavolo, che continua a spingere con Leao e Saelemaekers, sfiorando il raddoppio al 63’ con un colpo di testa dello stesso portoghese respinto da Provedel. La Lazio, dal canto suo, tenta di reagire: Isaksen e Zaccagni creano qualche scompiglio sulla fascia e con inserimenti centrali, però il Milan resta compatto e chiude tutti gli spazi. È dominio rossonero: Saelemaekers va vicino al 2-0 sugli sviluppi di corner, tentativo salvato da Pellegrini sulla linea, poi Leao calcia dal limite all'81’, tiro sempre respinto da Provedel. Proteste laziali per un presunto tocco di mano di Saelemaekers all'80', ma Collu fa proseguire. L'arbitro non è tuttavia dello stesso avviso al 97', quando va a rivedere un presunto tocco di mano di Pavlovic in area ed espelle al contempo un infuriato Allegri. San Siro trema e suda freddo durante il check-in, ma alla fine non c'è calcio di rigore per la Lazio e il Milan si può quindi godere il primo posto in classifica.

