L'Italia vince in Moldova solo nel finale: saranno play-off. Gattuso arrabbiato coi tifosi

L'Italia ha vinto 2-0 in Moldova grazie alle reti realizzate da Gianluca Mancini all'88esimo e da Francesco Pio Esposito al 92esimo. La Nazionale in una gara più equilibrata del previsto è riuscita a portare a casa il suo sesto successo consecutivo solo nei minuti finali. Non ha funzionato il 4-2-4 proposto dal CT con Orsolini e Zaccagni a supporto di Raspadori e Scamacca, molto meglio dopo i cambi che hanno deciso l'andamento del match nei minuti finali.

Nel post-gara, Gennaro Gattuso se l'è presa coi tifosi presenti a Chișinău che hanno fischiato la Nazionale durante il match: "Ho visto un'Italia che ha giocato, siamo stati là e loro non hanno mai tirato in porta. Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto quello che dovevamo e dato minutaggio a dei ragazzi. Mi dispiace per i cori che ho sentito, è una vergogna. Pensiamo a lavorare, andiamo avanti. Amareggiato? Sì, perché è il momento di stare uniti. La squadra sta combattendo in campo e venire in trasferta sentire tifosi che contestano la squadra non lo accetto. Noi comunque andiamo avanti".

Prima dell'Italia è scesa in campo la Norvegia che ha battuto 4-1 l'Estonia e ha virtualmente staccato il pass per il Mondiale. Lo scontro diretto che andrà in scena domenica a San Siro tra le prime due squadre del gruppo I a questo punto non sarà più determinante visto che gli azzurri dovrebbero vincere con nove gol di scarto per sovvertire l'attuale differenza reti. Pura fantascienza. E allora ci giocheremo l'accesso alla Coppa del Mondo 2026 nei play-off che andranno in scena tra il 26 e il 31 marzo.