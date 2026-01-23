Lazio, la diaspora continua: Mandas e Romagnoli ai saluti. I nomi dei possibili sostituti

Le porte, in casa Lazio, continuano a essere girevoli. Dopo aver salutato Castellanos e Guendouzi, la società di Claudio Lotito si appresta a dare addio anche a Christos Mandas e Alessio Romagnoli. Il club biancoceleste ha infatti dato il via libera alla cessione del portiere greco al Bournemouth, con una formula che dipenderà… dall’addio di uno dei giocatori più rappresentativi in rosa, il difensore centrale peraltro notoriamente tifoso laziale.

La Lazio ha infatti bisogno di arrivare a 10/12 milioni di euro di plusvalenze da qui a fine mercato, per rispettare le soglie dell’indicatore di liquidità in vista della prossima stagione. Romagnoli - che Maurizio Sarri ha provato a trattenere, e del resto la sua cessione sarebbe l’ennesima possibile spaccatura nel rapporto con i vertici societari - è in procinto di trasferirsi all'Al-Sadd di Roberto Mancini, ma restano da definire la formula e i costi dell’operazione.

Per Sarri, la “buona” notizia è che Fabiani finora gli abbia garantito sostituti all’altezza, anche se il tecnico toscano ha spiegato di non conoscerli. In porta, la scelta è ricaduta su Edoardo Motta, estremo difensore in arrivo dalla Reggiana per poco più di un milione di euro. In difesa si va verso il reintegro di Gigot, c’è l’opzione Danilho Doekhi che la Lazio vorrebbe prendere a giugno a parametro zero anche perché l’Union Berlino non lo libera a gennaio.