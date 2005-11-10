Lazio vincente e capolista, Gattuso: "C'è mentalità". Male il Parma, ma Gilardino spera

La Lazio batte 2-1 il Parma e continua a volare in Serie A. La squadra di Gattuso passa in vantaggio a inizio ripresa con il guizzo di Taylor, che si avventa su una seconda palla e batte Corvi con il mancino. Il raddoppio arriva con un clamoroso autogol di Diego Carlos, che inganna il suo portiere e condanna i suoi al doppio svantaggio. A riaprirla ci pensa Lontani nel recupero, ma ormai è troppo tardi per i ducali, che escono sconfitti. La classifica ora bella è più che mai per i capitolini, soli in testa al campionato.

La Lazio esulta

Gennaro Gattuso sa bene ciò che gli piace di più della sua Lazio: "La mentalità. Nel primo tempo andavamo piano anche oggi, eravamo preoccupati dalle loro ripartenze e siamo stati a tratti anche dei polli, nella ripresa abbiamo alzato i ritmi e siamo venuti fuori. Ora dipende da noi. In questo momento dobbiamo pensare partita dopo partita, lassù non c'entriamo nulla, non ci tocca, ma stiamo scrivendo una piccola storia di questo club".

Il Parma è sempre più in difficoltà

Alberto Gilardino non può essere contento nell'analizzare il match del suo Parma: "Penso che abbiamo fatto un passo avanti nel primo tempo sotto il profilo delle distanze, abbiamo creato diverse situazioni pericolose, mentre nella ripresa abbiamo subito 2 gol troppo facilmente per qualche ingenuità che ci stiamo portando dietro. Non deve succedere, soprattutto per una squadra che ha un obiettivo chiaro. Dobbiamo invertire la rotta, ma sono certo che ce la faremo".