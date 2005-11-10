Bologna sentenza in trasferta. Cagliari, è già finita la magia? Alla Unipol Domus finisce 0-2

Il ritorno al gol di Casale, a distanza di oltre tre anni, e la firma di Bernardeschi trascinano il Bologna al successo sul campo del Cagliari, confermando due tendenze opposte. Gli emiliani si confermano una macchina da trasferta, con ben otto delle ultime dieci vittorie conquistate lontano dal Dall’Ara. Dall’altra parte, invece, la sosta sembra aver spezzato il ritmo dei rossoblù, capaci di raccogliere appena un punto nelle ultime tre gare.

La partita

Dopo un primo tempo in cui al netto di qualche tentativo velleitario di Mendy e Odgaard non succede quasi niente, nella ripresa la gara si stappa. Con il ko di Winks si sfilaccia la manovra dei sardi e il Bologna prende in mano il pallino del gioco sbloccando la gara al 58'. Corner perfetto battuto da Miranda, con Casale che prende il tempo a tutti con un inserimento al bacio e batte Caprile da pochi passi. Per il centrale di difesa si tratta di un ritorno al gol dopo tre anni dall'ultima volta, un Lazio-Fiorentina del 29 gennaio 2023. Neanche il gol incassato scuote i padroni di casa, anzi, è il Bologna ad aumentare il proprio ritmo e a cercare con insistenza il raddoppio che arriva all'80'. Federico Bernardeschi calcia dal limite e trova la netta respinta con un braccio di Juan Rodriguez. L'arbitro indica il discetto su cui si presenta lo stesso numero 10 degli emiliani che spiazza Caprile e realizza lo 0-2 finale.

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Le parole di Pisacane

Questa l’analisi del ko di Fabio Pisacane al termine del match: “Salvo il cercare di limitare i danni. Nel primo tempo abbiamo fatto la partita, con una velocità maggiore nel giro palla. Una squadra come il Bologna, brava nell’attaccare la profondità, va a nozze per tenere il risultato. Non bisogna fare voli pindarici, sono conscio della nostra dimensione e del nostro obiettivo. Bisogna lavorare e tenere duro”.

Le parole di Palladino

Raffaele Palladino ha commentato così il successo: "Noi dobbiamo capire che questo è un anno un po' particolare. Il campionato è equilibrato, ogni gara è difficile e la nostra bravura deve essere mettere questo atteggiamento in ogni campo. Dobbiamo fare punti per risalire la classifica, sappiamo che bisognerà mantenere la testa bassa e pedalare. Non so se sarà la partita della svolta, dipenderà dai ragazzi: le basi ci sono e ci sono valori umani nello spogliatoio, tutti remano dalla stessa parte"