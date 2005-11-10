I giovani di De Rossi "non se la fanno addosso", quelli di DiFra non segnano: Lecce-Genoa 1-2

Il Genoa espugna il Via del Mare e supera il Lecce per 2-1, conquistando la terza vittoria consecutiva e salendo a quota 13 punti in classifica. La squadra di De Rossi indirizza la gara nel primo tempo con Osmajic, a segno all'11', e Messias al 28', prima che una deviazione sfortunata dello stesso centravanti rossoblù su punizione di Maleh riapra la partita al 40'. Nel recupero, sempre del primo tempo, il VAR annulla invece il possibile pareggio di Stulic per un tocco di mano. Nella ripresa il copione non cambia troppo: El Shaarawy colpisce un palo, mentre Bijlow è decisivo con una grande parata sulla conclusione di Ngom a ridosso del triplice fischio finale. Per il Lecce arriva invece la terza sconfitta consecutiva, i salentini restano fermi a quota nove punti.

L'analisi di mister Daniele De Rossi

"È una vittoria pesantissima, stiamo facendo risultati importantissimi. Il 2-0 forse ci ha un po' addormentato e rallentato, dobbiamo saper gestire le cose anche quando vanno molto bene. Abbiamo gestito meglio la Juventus che il Lecce nella ripresa, vanno fatti punti in maniera rustica. I nostri giovani sono bravi e hanno personalità, non se la fanno addosso quando giocano. Per questo diamo fiducia a loro, i vecchietti però partecipano, stanno facendo prestazioni importanti. Siamo venuti fuori quando era più facile mollare me, mollare tutto e invece ci abbiamo creduto".

L'analisi di mister Eusebio Di Francesco

"Non basta il cuore, bisogna aggiungere qualità perché quando metti una squadra alle corde poi nelle scelte finali devi essere più lucido. Loro sono stati micidiali e noi invece siamo stati poco incisivi, tranne sul gol annullato a Stulic. Non si sono sbloccati i miei attaccanti e questo lo stiamo pagando. Dopo il gol abbiamo fatto letture non ottime, dobbiamo essere più bravi. Peccato per il resto, perché potevamo pareggiarla e forse avremmo anche meritato".