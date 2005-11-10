I numeri del Frosinone si abbattono sul Torino. Ghedjemis e Calò fanno volare Alvini

Sono tre punti d'oro, quelli che conquista il Frosinone allo Stirpe contro il Torino. Un 2-0 firmato Ghedjemis e Calò che proietta Alvini al sesto posto in classifica a quota 20 punti. Tra i padroni di casa resta l'apprensione per Raimondo, costretto al cambio forzato al 29' del primo tempo dopo aver subito un intervento falloso, il quale sosterrà gli esami medici nelle prossime ore.

Equilibrio nel primo tempo, Raimondo va ko, poi il Frosinone dilaga con Ghedjemis e Calò

Il primo tempo allo Stirpe scivola via nel nome dell'equilibrio. Sotto l'aspetto delle occasioni si fa leggermente preferire la squadra di Alvini, mentre i granata chiudono in crescendo pur senza impensierire troppo Palmisani. Brivido granata nel finale con Perri che salva il risultato sulla punizione dalla distanza di Calò. Tutta un'altra partita, invece, nella seconda frazione di gioco. A prendere le redini del gioco infatti sono da subito i padroni di casa, che iniziano a collezionare occasioni da gol. La rete arriva dopo tre minuti, con il primo centro di Ghedjemis in campionato su assist di Kvernadze. La chiusura del cerchio per lo stesso attaccante esterno, dopo un'estate di rumors sul mercato e un inizio di Serie A ai margini. Più tardi è Coco a salvare il Torino dopo il pasticcio di Perri, con sempre Ghedjemis che si vede ribattere il raddoppio a colpo sicuro. Dopo una chance per Vlasic, il Frosinone non molla e si fa vivo con Birligea e Hasa, prima del raddoppio di Calò nel finale. Il quarto consecutivo per il centrocampista, il quinto in totale.

Frosinone, che numeri

Detto della delusione del Torino, alla seconda sconfitta consecutiva, e della gioia del Frosinone che naviga a gonfie vele in zona Europa, c'è da sottolineare che nei 20 punti totali conquistati in queste 10 giornate da Alvini c'è molto altro. E a dirlo sono i numeri. Il Frosinone è infatti la quarta neopromossa a collezionarli dopo le prime 10 giornate di un singolo campionato di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo la Fiorentina nel 1994/95 (21), il Chievo nel 2001/02 (20) e la Juventus nel 2007/08 (20). E già questo basterebbe a spiegare il cammino fino a questo momento della squadra. Ma non solo. Il Frosinone è quella che si può definire una vera macchina da gol. In pratica, si segna sempre. E segnano tutti. Quella di Alvini è infatti la squadra che conta più giocatori che hanno preso parte ad almeno cinque gol in questa stagione nei cinque principali campionati europei in corso: cinque nello specifico con Raimondo, Kvernadze, Schmid, Ghedjemis e Calò. Il totale delle reti segnate dopo queste prime 10 giornate, infine, recita 24: record a questo punto di un singolo massimo campionato per una neopromossa al pari del Napoli nel 1950/51 e della Fiorentina nel 1994/95. Corsi e ricorsi che non possono far altro che promuovere ancora di più il lavoro incredibile fatto da mister Alvini.