Serie A, le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina e Atalanta-Parma: le ultime dai campi

Il decimo turno di Serie A si prepara a chiudere i battenti con gli ultimi due appuntamenti in programma questo lunedì. Si parte alle 18:30 con Sassuolo-Fiorentina e si prosegue alle 20.45 con Atalanta-Parma. Di seguito tutte le ultime dai campi raccolte dagli inviati di TMW e le probabili formazioni delle quattro squadre.

Sassuolo-Fiorentina, le probabili formazioni

Mister Aquilani sembra orientato a rimettere esperienza e struttura al centro del Sassuolo, con i possibili ritorni dal primo minuto di Idzes e Caleta-Car in difesa e Matic in cabina di regia. Senza Thorstvedt, squalificato, aumentano le chance di Sulemana e Adzic ai lati del serbo. Sulle corsie Van Der Brempt è in vantaggio su Cinquegrano, mentre Doig resta favorito su Obrador. Davanti possibile conferma del tridente Berardi-Esposito-Laurienté, anche se Volpato insidia il capitano. La Fiorentina, invece, dovrebbe ripartire da gran parte degli uomini scesi in campo contro l'Atalanta: davanti a De Gea sono attesi quindi Jimenez, Dragusin, Viery e Joao Mario. Fagioli dovrebbe agire da vertice basso, con Ndour e Brescianini ai suoi lati. In attacco Mastantuono e Njie viaggiano verso la conferma, mentre Beto insidia Pellegrino per una maglia da titolare.

Atalanta-Parma, le probabili formazioni

Diversi problemi di formazione per l'Atalanta, con Sarri orientato verso il 4-2-3-1: Carnesecchi tra i pali, Obric e Scalvini al centro della difesa, Zappacosta e Bernasconi sulle fasce. A centrocampo, accanto a Ederson, dovrebbe esserci Pasalic, mentre davanti sono attesi Elmas e De Ketelaere, con Zalewski favorito su Rowe alle spalle dell'unica punta Krstovic. Il Parma risponderà con alcuni cambiamenti: Corvi tornerà in porta, Diego Carlos dovrebbe agire da braccetto destro accanto a Troilo, mentre a sinistra è ballottaggio tra Ndiaye e Drobnic. Delprato si sposterà sulla corsia destra, con Valeri a sinistra. A centrocampo peserà l'assenza di Bernabé, fermato da un risentimento muscolare: Sierro è in vantaggio per sostituirlo, con Keita e Fabbian a completare il reparto, anche se resta viva l'ipotesi Nicolussi. In attacco Toure e Romero sono due punti fermi.