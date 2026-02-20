Sassuolo-Hellas Verona 3-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly (36' Romagna), Walukiewicz (44' st Pedro Felipe), Idzes, Garcia; Koné (28' st Iannoni), Lipani, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti (28' st Nzola), Laurienté (28' st Fadera). A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Volpato, Moro, Vranckx, Bakola. All.: Grosso
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric (28' st Oyegoke), Niasse, Al-Musrati, Harroui (37' st Vermesan), Frese; Bowie (37' st Suslov), Sarr (28' st Mosquera). A disposizione: Perilli, Toniolo, Slotsager, Szimionas, Isaac, Cham, De Battisti, Peci, Monticelli. All.: Sammarco
Arbitro: Marinelli
Marcatori: 40' Pinamonti (S), 44', 17' st Berardi (S)
Ammoniti: Coulibaly (S), Edmundsson (H), Al-Musrati (H), Walukiewicz (S)
Espulsi: Al-Musrati (H)