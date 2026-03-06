Napoli, senza Lobotka ma con (forse) Anguissa: il test Torino per consolidare la Champions

Il Diego Armando Maradona si prepara ad accendere i riflettori su una gara che può pesare molto nella corsa ai rispettivi obiettivi stagionali. Questo venerdì alle 20:45 il Napoli ospita il Torino nell’anticipo di Serie A, in una partita che mette di fronte una squadra in piena lotta per la Champions League e un’altra ancora impegnata a tenere lontana la zona retrocessione.

Gli azzurri di Antonio Conte occupano attualmente il terzo posto con 53 punti e hanno come priorità quella di consolidare la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo l’eliminazione nella fase a gironi della competizione europea, maturata con il ko interno contro il Chelsea, e l’uscita dalla Coppa Italia ai quarti contro il Como ai rigori, il campionato è rimasto l’unico grande obiettivo della stagione. Il vantaggio di cinque punti sul Como quinto rappresenta una base importante, ma con undici giornate ancora da giocare non consente cali di concentrazione.

Il Torino arriva invece al Maradona con morale in crescita dopo il 2-0 rifilato alla Lazio nell’ultimo turno. Il successo ha ridato fiducia alla squadra di Roberto D’Aversa, subentrato di recente a Baroni, ma non cancella le difficoltà vissute durante l’anno, evidenziate anche da pesanti sconfitte come il 6-0 subito a Como e lo 0-3 rimediato a Genova.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, Conte dovrebbe confermare il 3-4-2-1 senza grandi rivoluzioni. McTominay e Anguissa possono rientrare al massimo in panchina ma sono ancora in dubbio, mentre resta fuori Lobotka per un problema muscolare. In mediana pronti Gilmour ed Elmas, con Politano e Spinazzola sulle corsie, anche se Gutierrez spinge per una maglia. In attacco spazio al tridente Vergara-Hojlund-Alisson Santos. Intanto Kevin De Bruyne è tornato ad allenarsi con il gruppo e punta alla convocazione nelle prossime partite, vedremo se già col Torino o per la prossima col Lecce.