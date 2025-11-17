Mondiali 2026, i verdetti europei: qualificate Norvegia e Portogallo, tre agli spareggi
Giornata di verdetti, per quanto riguarda i gironi europei delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Alle Nazionali che hanno già staccato il pass per la rassegna iridata se ne aggiungono altre due, ovvero Norvegia e Portogallo. Gli scandinavi, guidati dal solito Haaland, certificano il primo posto nel Gruppo I battendo per 1-4 l'Italia a San Siro, mentre i lusitani fanno ancora di più sommergendo l'Armenia sotto un diluvio di 9 gol e terminano al comando il Gruppo G.
Verdetti anche per quanto riguarda i playoff (che vedranno tra i partecipanti gli azzurri di Gattuso, ai quali non è riuscita l'impresa utopistica di battere per 9-0 la Norvegia). Nel Gruppo D centra il traguardo degli spareggi l'Ucraina, grazie al successo per 2-0 nello scontro diretto con l'Islanda. Stesso risultato per l'Irlanda (vittoria per 2-3 sull'Ungheria grazie ad uno scatenato Parrott).
Risultati e classifiche
Gruppo D
Ucraina-Islanda 2-0: 83' Zubkov (U); 90'+3' Gutsulyak (U)
Azerbaigian-Francia 1-3: 4' Dadashov (A); 17' Mateta (F); 30' Akliouche (F); 45' aut. Mahammadaliyev (F)
Classifica
Francia 16
Ucraina 10
Islanda 7
Azerbaigian 1
Gruppo G
Portogallo-Armenia 9-1: 7' Veiga (P); 18' Spertsyan (A); 28' Ramos (P); 30', 41', 81' Neves (P); 45'+3', 52, 72' Bruno Fernandes (P), 92' Conceiçao (P)
Ungheria-Irlanda 2-3: 3' Lukacs (U); 15', 80', 96' Parrott (I); 37' Varga (U)
Classifica
Portogallo 13
Irlanda 10
Ungheria 8
Armenia 3
Gruppo I
Italia-Norvegia 1-4: 11', Esposito (I), 63' Nusa (N), 78', 80' Haaland (N), 90'+3' Strand Larsen (N)
Israele-Moldova 4-1: 21' rig. Turgeman (I), 37' Nicolaescu (M), 65' Revivo (I), 85' Peretz (I), 88' Revivo (I)
Classifica
Norvegia 24
Italia 18
Israele 12
Estonia 4
Moldova 1
Gruppo K
Albania-Inghilterra 0-2: 74, 82' Kane (I)
Serbia-Lettonia 2-1: 12' Gutkovskis (L); 49' Katai (S); 60' Stankovic (S)
Classifica
Inghilterra 24
Albania 14
Serbia 13
Lettonia 5
Andorra 1
